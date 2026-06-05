Miami, trocito de Latinoamérica en EEUU con charrúas, canarinhos o cafeteros en el Mundial

En una urbe que destaca por la convivencia única en EE.UU. de barrios y comunidades de toda América Latina, la pasión por el deporte y por el fútbol alcanzan niveles poco habituales en el país y deparan uno de los mejores escenarios para la Copa del Mundo.

La ciudad recibirá siete partidos del torneo de selecciones en un estadio con capacidad para aproximadamente 65.000 espectadores que ha sido sede de varias ediciones de la 'Super Bowl' y acoge anualmente el Masters 1.000 de tenis, el Gran Premio de Fórmula 1 y los partidos de los Miami Dolphins de la NFL, entre otros eventos deportivos y musicales.

La Torre de la Libertad, símbolo de la diáspora cubana en la ciudad, es un indispensable. Ubicada cerca de la bahía de Biscayne, alberga en su interior dos exposiciones permanentes sobre historia local y migración cubana, y otra temporal relacionada con el Mundial.

La diversidad de barrios de Miami también permite disfrutar de un pedacito de Cuba en Pequeña Habana, centro neurálgico de la comunidad cubana, y que encuentra un buen punto de inicio en el Parque del Dominó. Desde ahí, uno puede desplazarse al cercano Coconut Grove, y pasear por el barrio más antiguo de la ciudad, conocido por su estilo ecléctico y colonial.

Más al norte, Wynwood destaca como barrio alternativo para pasear mientras se disfruta del arte callejero que decora sus edificios, lo que contrasta con la mirada más ortodoxa que ofrece el Design District, donde se encuentran las principales marcas de moda, o Brickell, el distrito financiero.

Paseos por Bayfront Park o la cercana playa de Miami Beach, son dos comodines para los días de intenso calor y humedad que se esperan durante el Mundial.

El barrio de Pequeña Habana cuenta con el mítico Café Versalles, sitio de reunión y ruedas de prensa del exilio cubano e ideal para tomar un café o probar los pastelitos de guayaba. Otra opción para degustar comida cubana es Café La Trova, y para un helado de guayaba y queso blanco toca visitar Azucar.

Un imperdible de Miami es el sandwich cubano, que se puede disfrutar en cualquier restaurante de la tradicional Calle Ocho. También es sencillo encontrar platos de Venezuela, Argentina o Nicaragua, entre otros países.

Para una experiencia más vibrante y de vanguardia está Wynwood, con locales de hamburguesas como Cowy Burger o de tacos mexicanos, que conviven con restaurantes más elegantes de cocina italiana o mediterránea.

El transporte, tanto público como privado, figura entre los principales desafíos de Miami, una ciudad que ha experimentado un acelerado crecimiento demográfico en los últimos años.

La carretera que conecta Miami con el estadio colapsa los días de grandes eventos, por lo que es recomendable salir con mucho tiempo de antelación en caso de acercarse en vehículo propio.

Para reducir al máximo este escenario, el condado pondrá transporte gratuito de enlace a disposición de los aficionados que tengan entradas para asistir a los partidos.

Comenzarán a salir tres horas y media antes del partido desde la estación de metro Martin Luther King Jr. Plaza, la estación de tránsito multimodal Golden Glades/Tri Rail, la estación de Brightline de Aventura y el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, todos en el norte de Miami. Los buses de regreso se activarán de inmediato tras el pitido final.

Para acercarse al FIFA Fan Fest, el servicio de Metromover es la mejor opción. Es completamente gratuito y conecta el barrio de Midtown con el distrito financiero, pasando por el Downtown.

El FIFA Fan Fest se ubicará en el Parque Bayfront, en pleno corazón del Downtown y a orillas de la bahía de Biscayne, entre el 13 de junio y el 5 de julio y el acceso -no hace falta registro previo- será gratuito para todos los aficionados.

En el recinto se retransmitirán los partidos del Mundial en pantalla gigante y habrá puestos de comida y bebida, además de conciertos o actividades interactivas.

Los artistas puertorriqueños Brytiago y Lyanno encabezarán un amplio cartel de conciertos y actuaciones musicales que animarán la experiencia mientras los seguidores esperan el inicio de los partidos.