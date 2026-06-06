De Haaland a la 'Ciudad del Socio': los cinco ejes de Enrique Riquelme

La mayor apuesta deportiva de Enrique Riquelme, el anuncio con el que intentará seducir a la masa social del Real Madrid, es el noruego Erling Haaland. Sacó a relucir el nombre del delantero del Manchester City el miércoles, a cuatro días de las elecciones. Es la gran promesa electoral de su candidatura, aunque con cierta controversia, porque la agente del jugador, Rafaela Pimienta, y su padre, Alfie Haaland, tardaron apenas unas horas en desmentir cualquier acuerdo.

Para el banquillo, la apuesta de Riquelme es Jürgen Klopp. De momento, es una opción incierta, porque el técnico alemán ya manifestó públicamente que en estos momentos no tiene ningún interés en dirigir a ningún equipo. Aun así, el compromiso del candidato pasa por intentar convencerle para sentarse en el banquillo del Real Madrid.

Otros cuatro nombres tendrían un papel relevante en la estructura deportiva e institucional del club. Tres de ellos fueron capitanes del Real Madrid: Raúl González, que ejercerá de director deportivo; Fernando Hierro, que asumiría la dirección de la cantera; e Iker Casillas, que tendría, según la candidatura, "un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club".

A ellos se uniría Vicente del Bosque, exfutbolista y extécnico del Real Madrid y campeón del mundo con España en 2010, que actuaría como asesor de forma desinteresada.

El proyecto institucional de Enrique Riquelme difiere del planteado por Florentino Pérez. Frente a la propuesta de participación económica de los socios impulsada por el actual presidente, el empresario apuesta por mantener intacto el modelo actual de propiedad.

"Quiero garantizar que el Real Madrid será siempre 100 % de sus socios", afirmó durante la campaña electoral.

Riquelme considera que cualquier fórmula que introduzca capital externo o modifique la estructura actual puede suponer una privatización de la entidad, por lo que sitúa la preservación del modelo asociativo entre los pilares de su candidatura.

Junto a esa defensa del modelo actual, Riquelme presentó una batería de medidas dirigidas directamente a los socios.

Entre ellas figuran la reducción de la cuota de socio al 50 % hasta que el Real Madrid vuelva a ganar una Liga de Campeones, una lista de espera transparente para nuevos abonos, un sorteo ante notario para conceder 10.000 nuevos abonos a socios o un nuevo sistema de cesión de localidades.

También prometió un mayor acceso a los entrenamientos del primer equipo y de la cantera, atención preferente al socio veterano, la creación del 'Nuevo Día de las Peñas', una plataforma digital para realizar trámites con el club y un portal de transparencia.

En el terreno de las instalaciones, dos son las propuestas estrella de Riquelme: la creación de la denominada "Ciudad del Socio" y la construcción de un nuevo pabellón multiusos, el Real Madrid Arena, con capacidad para 15.000 espectadores y destinado principalmente al baloncesto y a la celebración de conciertos.

El objetivo, según explicó durante la campaña, es dotar a la sección de baloncesto de una instalación propia y crear nuevas fuentes de ingresos para el club mediante la organización de grandes eventos.

La "Ciudad del Socio" supondría una profunda ampliación de las instalaciones de Valdebebas mediante la construcción de un club social, un hotel, un centro acuático, zonas de bienestar, piscinas, pistas de pádel y tenis, canchas de baloncesto y campos de fútbol. El proyecto busca convertir el entorno de la ciudad deportiva en un espacio de convivencia permanente para socios y peñistas.

Además, plantea ampliar la capacidad del estadio Alfredo Di Stéfano de 6.000 a 20.000 espectadores para reforzar el protagonismo del equipo femenino y del Real Madrid Castilla. También abriría las puertas del Santiago Bernabéu a la sección femenina para la disputa de algunos encuentros destacados.

Durante la campaña, Riquelme reconoció el valor de las reformas acometidas en el estadio Santiago Bernabéu, aunque sostuvo que todavía existen aspectos susceptibles de mejora para los socios y abonados.

Su propuesta pasa por incrementar la comodidad de los espectadores y mejorar los servicios disponibles dentro del estadio, especialmente en cuestiones relacionadas con la restauración, la accesibilidad y los tiempos de espera durante los partidos.

"Tiene los asientos más pegados, más pequeños. Ni una barra, ni unos baños, tienes que salirte diez minutos antes del descanso para poder comprar una bebida y un bocadillo", afirmó durante uno de los actos de campaña.

Junto a esas críticas, el empresario también ha defendido medidas destinadas a facilitar el acceso de los socios al estadio, como nuevos sistemas de adjudicación y cesión de abonos, una mayor transparencia en la gestión de localidades y diferentes fórmulas para reforzar la presencia de socios y familias en las gradas del Bernabéu.