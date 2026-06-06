De Mourinho al 'Bernabéu Infinito': los cinco ejes de Florentino Pérez

La figura más trascendental del proyecto deportivo de Florentino Pérez es, sin duda, la de José Mourinho. El técnico portugués, después de una primera etapa (2010-2013), regresará al club blanco más de una década después de su salida. Para Florentino Pérez, es capital para recuperar la competitividad que dio al Real Madrid en sus tres años en el cargo y que necesita con urgencia para acabar con una sequía de dos años sin títulos.

Sobre el césped, el proyecto de Florentino Pérez tiene dos nombres confirmados que reforzarán la defensa: el lateral derecho del Inter Denzel Dumfries, que cubrirá la salida de Dani Carvajal, y el central del Liverpool Ibrahim Konaté, que apuntalará una posición mermada por las lesiones en los últimos cursos.

La guinda a sus promesas electorales no tiene nombre, pero sí cifra: un mínimo de 150 millones de euros, los que pondrá encima de la mesa a partir del martes para intentar fichar a un jugador desconocido que, según informó Florentino Pérez, no es ni Erling Haaland ni Michael Olise y no juega en la Premier League. Vitinha y Joao Neves son las apuestas de la mayoría de los aficionados.

Una de las propuestas más debatidas de Florentino Pérez durante la campaña pasa por modificar la relación de los socios con el club. En el acto que dio el pistoletazo de salida a los comicios y en varias entrevistas posteriores, afirmó que pondrá en marcha un plan para dotar a los socios de la propiedad económica del Real Madrid.

El núcleo del proyecto pasa por la creación de una sociedad mercantil vinculada al club valorada en torno a los 10.000 millones de euros, una cifra que surge de la tasación publicada por la revista Forbes. El plan contempla vender un 5 % de esa sociedad a un inversor externo y distribuir el 95 % restante entre los cerca de 100.000 socios, que tendrían una participación económica individual.

Mientras que la candidatura de Enrique Riquelme interpreta esa medida como una privatización del club, Florentino Pérez sostiene que busca reforzar el papel de los socios dentro de la entidad.

Florentino Pérez también presentó varias iniciativas dirigidas a reforzar el papel de los socios y peñistas dentro del club. Entre ellas, anunció un plan para recuperar miles de abonos retirados por uso fraudulento o vinculados a prácticas de reventa ilegal.

Según explicó durante la campaña, esas localidades volverían a ponerse a disposición de los socios no abonados con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso al estadio.

"Vamos a poner a disposición de los socios no abonados miles de abonos que han sido rescatados de la reventa ilegal", afirmó Florentino Pérez, que situó esta medida dentro de una estrategia más amplia para acercar el club a su masa social.

En el terreno de las instalaciones, Florentino Pérez prometió la creación de un campus de innovación tecnológica en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Su propuesta pasa por impulsar un distrito tecnológico ligado a la inteligencia artificial y la biotecnología que, según explicó durante la presentación de su candidatura, facilitará el acceso a herramientas avanzadas aplicables a ámbitos como la prevención y recuperación de lesiones.

"Será el distrito tecnológico más importante de Europa y tendremos acceso a los sistemas más avanzados que ayudarán en muchísimos temas como las lesiones", afirmó Florentino Pérez durante la presentación de su programa electoral.

Junto a ese proyecto, también planteó la creación del 'Gran Club Social' para socios y peñistas. Según explicó durante la campaña, el Real Madrid trabaja en la adquisición de unos terrenos anexos a Valdebebas cuya superficie multiplicaría por cuatro el suelo que aún queda por desarrollar en la actual ciudad deportiva.

El objetivo es crear nuevas instalaciones destinadas a los aficionados del Real Madrid y ampliar los espacios de encuentro y actividad vinculados al club.

Es el principal proyecto de Florentino Pérez relacionado con el estadio Santiago Bernabéu. El "Bernabéu Infinito" es una iniciativa tecnológica impulsada junto con Apple para que los aficionados puedan acceder virtualmente al estadio y seguir los partidos como si estuvieran presentes.

El sistema consistiría en utilizar gafas de realidad virtual para seguir los encuentros desde casa mediante cámaras de 360 grados y diferentes perspectivas de visualización. Según Florentino Pérez, el proyecto pretende ampliar la experiencia del aficionado más allá de la asistencia física al estadio.

La iniciativa también contempla el desarrollo de nuevos contenidos inmersivos y experiencias digitales exclusivas para aficionados de todo el mundo. Según explicó durante la campaña, el objetivo es convertir el Bernabéu en una plataforma global de entretenimiento capaz de acercar el estadio a millones de seguidores que no pueden acudir presencialmente a los partidos y reforzar la conexión directa entre el club y sus aficionados internacionales.