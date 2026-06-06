Florentino Pérez: "Es un orgullo que el papa sea del Real Madrid"

El máximo dirigente del Real Madrid, en su discurso de cierre de campaña, aprovechó para dedicar unas palabras a León XIV, que llegó este sábado a la capital española, dónde estará hasta el martes, día en que se marchará a Barcelona.

"Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido santidad", dijo Florentino, en su discurso.

Florentino Pérez se refirió a unas palabras de León XIV durante el vuelo que le trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades de España hasta el próximo día 12 y en las que apuntó que, aunque la figura del pontífice "es de todos los equipos", él es "del Real Madrid".

Al hablar con los periodistas que viajan con él en el avión papal, el Santo Padre, que como prior de los agustinos hizo cerca de cincuenta viajes a España, bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa "es de todos los equipos", el estadounidense Robert Francis Prevost "es del Real Madrid", aunque no especificó más detalles.