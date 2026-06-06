Florentino Pérez o Enrique Riquelme; continuidad frente a renovación

Una campaña electoral exprés de apenas dos semanas, tras el sorpresivo anuncio de la convocatoria de Pérez el 12 de mayo para "defender los intereses de los socios", deja paso a las urnas para avalar al presidente, con el lema 'Mucha historia por hacer' o al aspirante, con el mensaje 'Legado y futuro'.

Con tono 'in crescendo' contra su rival en las últimas horas, Florentino Pérez quiere ilusionar al socio tras un decepcionante final de temporada, vacía de títulos de fútbol, con la vuelta del portugués José Mourinho al banquillo, previo pago de 15 millones al Benfica, y las llegadas del francés Ibrahima Konaté y el neerlandés Denzel Dumfries, más un fichaje de 'Champions' de 150 millones€.

Sin oposición desde 2009, tras ganar la presidencia en el año 2000 y dejarla en 2006 para volver tres años después, y reelegido en enero de 2025 para un quinto mandato, Pérez tira del currículum de sus 23 años como mandatario para pedir el voto. 66 títulos, 37 en fútbol y 29 en baloncesto, entre ellos 7 Copas de Europa de fútbol y 3 de baloncesto.

Su discurso electoral no ha dejado de aludir a que tuvo que regresar a la presidencia en 2009 por una mala directiva, que "coló" a personas que no eran socios en la asamblea del club y que encabezó Ramón Calderón, con familiares de quienes ahora lideran la candidatura opositora de Enrique Riquelme, como el padre de este.

El presidente ejecutivo de Cox Energy, uno de los gigantes mundiales de las energías renovables, aceptó el reto lanzado por Florentino para postularse como su sucesor. Doce días después del anuncio de elecciones se confirmó la validez de la candidatura del empresario alicantino (socio número 41.736).

Con 37 años, 10 menos que los que tenía Florentino Pérez cuando lo intentó por primera vez en 1994 y perdió contra Ramón Mendoza, Riquelme pidió de entrada, sin éxito, un debate con Florentino, igual que hizo este aquella primera vez y tampoco lo consiguió, y con ideas similares sobre la Ciudad Deportiva para el disfrute de los socios.

Raúl González -director deportivo-, Fernando Hierro -director de cantera-, Iker Casillas y Vicente del Bosque son sus órdagos, junto al alemán Jurgen Klopp para el banquillo. Se ha comprometido ante notario a que el noruego Erling Haaland y el internacional Rodrigo Hernández sean jugadores blancos. Si no es así pagará la próxima cuota a los socios.

Riquelme ha repetido hasta la saciedad que sin él estos dejarán de ser los dueños del club, por la idea de Florentino Pérez de que entre un inversor con un 5 %, paso previo a la venta total del club para él. En su cierre de campaña ha alertado de la quiebra económica de este.

La réplica de Florentino Pérez es la contundente petición a su rival de que "deje de mentir". El presidente, que por los estatutos del club no ha tenido que dimitir para presentarse a la reelección, mantiene que esa operación permitirá conocer el valor real del Real Madrid y que sus socios serán sus dueños en lo económico y lo jurídico, algo que ahora considera simbólico.

Sus discrepancias han llegado también la forma de actuar ante el 'caso Negreira', aunque han coincidido en el daño causado al club, en una campaña en la que Riquelme ha lamentado que la junta electoral no le haya facilitado el censo de los socios, a los que Florentino Pérez ha enviado un sobre con la papeleta de su candidatura, un álbum con cromos de sus fichajes y títulos, con huecos a rellenar en el futuro y ha prometido a cada uno la camiseta oficial de cada año personalizada, llamada "La Socia".

Mañana, las urnas se abrirán a las 9 de la mañana y permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde desde el día 4 permanece bajo custodia y vídeovigilancia permanente el voto por correo, impugnado en las lejanas elecciones de 2006.

El club ha preparado un dispositivo especial de transporte gratuito para los socios ante los cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa León XIV, que hoy ha confesado que el pontífice "es de todos los equipos", pero él es "del Real Madrid".