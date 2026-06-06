La selección de México trabaja fundamentos ofensivos a 5 días del debut contra Sudáfrica

Dirigidos por el seleccionador Javier Aguirre, los delanteros y centrocampistas cumplieron rutinas en espacios reducidos, remates a puerta y toques de balón, en tanto los defensores trabajaron jugadas a balón parado.

El Tri goleó a la selección de Serbia por 5-1 hace dos días en Toluca.

Los 26 jugadores elegidos por Aguirre están concentrados en las afueras de la Ciudad de México.

La selección mexicana fue emparejada en el Grupo A del Mundial. Tras el debut se enfrentará con la de Corea de Sur el 18 de junio y cerrará con República Checa el día 24.

México se clasificó a los octavos de final en todos los Mundiales desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, pero hace cuatro años fue eliminado en la fase de grupos en Catar 2022.

En los últimos meses, Aguirre sufrió la baja por lesión de doce de sus preseleccionados y tres de ellos que se proyectaban como titulares no se recuperaron: el guardameta Luis Ángel Malagón, el lateral Rodrigo Huescas y el centrocampista Marcel Ruiz.

La mayoría regresó de las dolencias y llegará en buena forma al Mundial.

En lo que va de año, México suma seis triunfos y dos empates en ocho partidos amistosos, con 15 goles a favor y dos en contra.

Los resultados más importantes fueron los empates, sin goles con Portugal, quinto de la clasificación de la FIFA; y con Bélgica, noveno.

Para afrontar su partido contra Sudáfrica está es la formación titular más probable: Raúl 'Tala' Rangel; en la banda derecha Jorge Sánchez o Israel Reyes, los defensas centrales Johan Vásquez y César Montes, así como el lateral izquierdo Jesús Gallardo.

En la mitad de la cancha se perfilan Erick Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez; y en el frente de ataque Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.