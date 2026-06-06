Pep Guardiola, en España: "La Liga te da consistencia; la 'Champions' destroza proyectos"

"La 'Champions' destroza proyectos. Espero que no sea el caso y que el hecho de no ganarla no condicione todo lo demás. Lo que realmente marca la base de una temporada son las Ligas, porque es la competición que te da consistencia", afirmó el preparador catalán.

Guardiola hizo estas declaraciones durante la inauguración de una nueva 'Cruyff Court' en La Salle Manresa, el colegio donde estudió y que llevará el nombre del técnico de Santpedor (Barcelona).

La Cruyff Foundation, creada por el fallecido Johan Cruyff, que entrenó a Guardiola en el Barça y fue uno de sus mentores cuando dio el salto a los banquillos, construye estas instalaciones deportivas de dimensiones reducidas para que niños y jóvenes practiquen deporte de forma gratuita y fomenten valores como el respeto y el trabajo en equipo.

El extécnico azulgrana, que puso fin este curso a una exitosa etapa de diez años al frente del Manchester City, insistió en que conquistar la máxima competición continental depende de numerosos factores que escapan al control de un equipo.

"La 'Champions' depende de llegar bien al final de temporada, sin lesionados. La influencia de los árbitros también es muy grande en esta competición. Lo importante es que el día a día sea bueno y que el equipo siga creciendo. No se puede pensar que, por no llegar a una final de 'Champions' o por no ganarla, la temporada sea mala", argumentó.

En relación con el Barcelona actual, Guardiola se declaró "admirador" de Hansi Flick, a quien definió como un entrenador "extraordinario". Además, elogió el estilo de juego implantado por el técnico alemán y el protagonismo de los futbolistas formados en la cantera.

"Han construido un equipo muy bonito de ver, con muchos jóvenes que entienden lo que representa el Barcelona y lo están haciendo muy bien", destacó.

Preguntado por algunos de los nombres vinculados al club azulgrana en el mercado de fichajes, Guardiola evitó pronunciarse sobre posibles incorporaciones, aunque tuvo palabras de elogio para dos futbolistas a los que tuvo en el City: el portugués Bernardo Silva, que "encajaría en cualquier equipo", y el argentino Julián Alvarez, a quien calificó como "muy bueno".

Por último, Guardiola reconoció que todavía no ha decidido cuál será su próximo paso profesional. "Volver a estudiar aquí, en esta sala, donde estudié cuando era pequeño. Me haré profesor aquí", bromeó. "No, evidentemente no. Me instalaré aquí durante un tiempo y ya veremos qué hacemos. Ni yo mismo lo sé", concluyó.