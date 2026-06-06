Periodistas expresan su preocupación por restricciones de visado de Estados Unidos

El presidente de la AIPS, el italiano Gianni Merlo, en nombre del Comité Ejecutivo, envió una carta a Bryan Swanson, director de Relaciones con los Medios de Comunicación de la FIFA, y a Jochen Steinhoff, jefe de Operaciones y Servicios de Medios de Comunicación de la FIFA, para explicarle la preocupación sobre este tema.

"Nos encontramos ante un problema antiguo e inaceptable para los periodistas como la denegación de visados ​​de entrada a colegas debidamente acreditados. Hay muchos casos de compañeros iraníes y africanos que no pueden entrar en Estados Unidos. Los casos son innumerables y, repito, inaceptables. Los políticos siempre dicen que el deporte une y tiende puentes entre los jóvenes de países en conflicto, pero en este caso, estamos yendo en la dirección opuesta", expresa Merlo.

"Creemos que es importante permitir que los compañeros asistan al evento y trabajen porque su presencia será crucial para la imagen del deporte y lo que representa, especialmente en un país como Estados Unidos donde la libertad de prensa es imprescindible", señala.

Por último, Merlo se muestra esperanzado en que la FIFA "haga todo lo posible para conseguir los visados".

"Ya llevamos un retraso considerable, y muchos compañeros ya han perdido la oportunidad de usar los billetes de avión que habían reservado con antelación, además de tener que afrontar importantes gastos adicionales", concluye.