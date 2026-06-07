Florentino Pérez gana las elecciones con el 65% de los votos

Florentino obtuvo un total de 21.721 votos por los 11.814 de su rival.

Los datos se dieron a conocer pasadas las 2 de la madrugada, más de cuatro horas después del cierre de las urnas, cuando ya se había dado por ganador a Florentino Pérez tanto en Real Madrid TV como en ambas candidaturas.

El recuento se retrasó por la anulación de 1.000 votos por correo a Florentino Pérez, que, en sus primeras declaraciones tras conseguir la victoria, anunció que impugnaría esa decisión de la Junta Electoral para redondear los resultados.