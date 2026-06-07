Madrid, 8 jun (EFE).- Relación de presidentes del Real Madrid desde su creación en 1900, tras la reelección de Florentino Pérez para un sexto mandato consecutivo, al derrotar a Enrique Riquelme en las elecciones celebradas este domingo, después de haber llegado a la presidencia por primera vez en el año 2000 en su segunda presentación.