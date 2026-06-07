Fútbol Internacional
07 de junio de 2026 a la - 20:05

Presidentes del Real Madrid desde su creación en 1900

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Madrid, 8 jun (EFE).- Relación de presidentes del Real Madrid desde su creación en 1900, tras la reelección de Florentino Pérez para un sexto mandato consecutivo, al derrotar a Enrique Riquelme en las elecciones celebradas este domingo, después de haber llegado a la presidencia por primera vez en el año 2000 en su segunda presentación.

Por EFE

Fernando Martín (2006/febrero a abril por dimisión de Florentino Pérez)

Vicente Boluda (2009/enero a mayo por dimisión de Ramón Calderón)

Florentino Pérez (mayo 2009/reelegido como candidato único en 2013, 2017, 2021 y 2025).

(+) Adolfo Meléndez fue presidente en dos períodos diferentes.

Juan José Vallejo (1936-1937) y Antonio Ortega (1937-1938) presidieron el denominado 'Madrid Football Club', que desde agosto de 1936 estaba bajo el control de la Federación Cultural Obrera y Deportiva, pero no figuran en la relación oficial del club.