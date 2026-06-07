Presidentes del Real Madrid desde su creación en 1900

Fernando Martín (2006/febrero a abril por dimisión de Florentino Pérez)
Vicente Boluda (2009/enero a mayo por dimisión de Ramón Calderón)
Florentino Pérez (mayo 2009/reelegido como candidato único en 2013, 2017, 2021 y 2025).
(+) Adolfo Meléndez fue presidente en dos períodos diferentes.
Juan José Vallejo (1936-1937) y Antonio Ortega (1937-1938) presidieron el denominado 'Madrid Football Club', que desde agosto de 1936 estaba bajo el control de la Federación Cultural Obrera y Deportiva, pero no figuran en la relación oficial del club.