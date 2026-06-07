Ronald Araujo recibirá un tratamiento médico por una molestia muscular

El jugador del Barcelona no participará por este motivo en las actividades grupales del lunes.

"Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad. El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión", subraya el comunicado.

La plantilla que dirige el argentino Marcelo Bielsa viajará la noche del martes al balneario mexicano de Cancún y de allí se desplazará a Playa del Carmen, donde fijará su concentración para la Copa del Mundo.

El estreno de la Celeste será el 15 de junio contra Arabia Saudí en un partido del Grupo H en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

El centrocampista Giorgian de Arrascaeta, con una lesión muscular en el gemelo de su pierna, se perderá al menos el primero de los tres partidos.

Más allá de esto, su situación no imposibilita la participación en el Mundial y el cuerpo técnico decidió mantenerlo dentro de la lista de convocados.

El jugador de Flamengo también se está recuperando de una fractura en la clavícula que no le permite trabajar a la par de sus compañeros hasta el 12 de junio.