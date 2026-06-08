Argentina y Messi exponen su corona ante media docena de aspirantes

Tras meses de incertidumbre, con temores sobre la seguridad en México y una guerra aún vigente entre Estados Unidos e Irán, el fútbol se abre paso esta semana. Comienza un Mundial de complicado pronóstico, con grandes desplazamientos, calor extremo y más partidos que nunca para ser campeón (8).

Con Lionel Scaloni al cargo, la Albiceleste ha logrado una tranquilidad desacostumbrada. Nadie cuestiona las decisiones del técnico ni, por supuesto, el liderazgo de Leo Messi, pese a las dudas que pueda despertar su condición física en un torneo de una exigencia extrema.

El reto no es sencillo. Scaloni se mira en el espejo del italiano Vitorio Pozzo, el único capaz de lograr el título en dos ocasiones seguidas (1934 y 38) y Messi en el Brasil de Pelé, campeón en 1958 y 62. Desde entonces, ninguna selección pudo repetir título de forma consecutiva.

Avalada por su título europeo y una trayectoria sin sobresaltos en la fase de clasificación, España aparece como la principal candidata a desbancar a Argentina. Es también el momento de Lamine Yamal, que afronta el Mundial como el asalto final al estrellato.

La cancelación de la Finalíssima evitó que la Albiceleste y la Roja cruzasen fuerzas antes de la Copa del Mundo, pero un resbalón de uno de los dos en la fase de grupos los puede enfrentar de forma prematura, en los dieciseisavos de final.

Finalista las dos últimas ediciones, donde solo el mayor acierto de los argentinos en la tanda de penaltis evitó que repitieran título mundial, la selección francesa llega a la Copa del Mundo con Kylian Mbappé rodeado de una pléyade de estrellas que auguran un recorrido exitoso.

En la despedida de Didier Deschamps, que no seguirá al frente de los ‘Bleus’ tras el Mundial -probablemente reemplazado por Zinedine Zidane- el entrenador vascofrancés contará con una nómina que incluye, junto a Mbappé, al último Balón de Oro, Ousmane Dembelé, a uno de los jóvenes que más ruido han hecho con su irrupción, Desiré Doué, más Michael Olise, Bradley Barcola…una plantilla temible.

Portugal, que ya le arrebató a España la última Liga de las Naciones, entra en los pronósticos por la consistencia de un equipo sin fisuras. La selección lusa puede haber encontrado, al fin, la fórmula del éxito: el prestigio de Roberto Martínez en el banquillo, el hambre de gloria de Cristiano Ronaldo y la calidad de los jugadores triunfadores en el PSG (Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos), a los que añade el buen momento de Joao Cancelo o Gonçalo Guedes.

Para cambiar esa dinámica, la federación inglesa (FA) recurrió, no sin polémica, a un entrenador alemán, Thomas Tuchel. De momento, su trayectoria le avala. Inglaterra ganó los ocho partidos y no encajó gol alguno en la fase de clasificación al Mundial.

Con un carácter fuerte, que ya le enfrentó a figuras como Mbappé o Neymar en el PSG, a Tuchel no le ha temblado la mano; ha dejado fuera de la lista a Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden e, incluso, a Cole Palmer, una de las estrellas de la Premier.

Si Inglaterra recurrió al prestigio de Tuchel, Brasil confía en el currículum de Carlo Ancelotti para buscar el ansiado sexto título mundial

Ganador de la Liga en (Italia, España, Alemania, Inglaterra y Francia) y de 3 Champions como entrenador, Ancelotti afronta su mayor reto, devolver la gloria a la Canarinha con una plantilla que concluyó quinta las eliminatorias, su peor clasificación histórica, con seis derrotas.

Quizá por eso, Ancelotti recurre a la cábala del grupo C, ya que los últimos dos campeones (Argentina y Francia) quedaron encuadradas en esa llave en la fase inicial, al igual que Brasil en 2002, cuando conquistó su último título mundial.

Con una nómina de delanteros inigualable, Ancelotti tiene por delante la misión de equilibrar el conjunto para que sea más fiable. Su puesta en escena ante Marruecos, semifinalista en el último Mundial y campeona de África, puede marcar su futuro en el torneo.

Si Brasil recurrió a la experiencia de Ancelotti, Alemania ha recuperado la ilusión con el entrenador más joven de su historia; Julian Nagelsmann (38 años).

Nagelsmann ha completado la renovación de una generación que, tras triunfar en Brasil 2014, comenzó a dar síntomas de haberse agotado .

Con la misión de suplantar a jugadores como Toni Kross o Thomas Müller, el seleccionador alemán avisa que tomará decisiones que pueden ser controvertidas; la primera ha sido la convocatoria de Manuel Neuer, que con 40 años sigue siendo titular. Ha dejado fuera a Karim Adeyemi y Niclas Fullkrug, el 9 alemán en el

“Habrá algunas decisiones que podrían resultar desconcertantes para los jugadores, y también para el público. Es muy probable que algunos titulares habituales y jugadores clave a nivel de club no sean titulares indiscutibles para nosotros”.

Sin el respaldo de la tradición, Marruecos, Japón o Colombia también consideran que están ante su gran oportunidad.

La selección marroquí, pese al problema que ha supuesto el cambio de técnico apenas tres meses antes del Mundial, ya no es una desconocida.

No está Walid Regragui, el entrenador que le llevó hasta la semifinal en Qatar 2022, pero Mohamed Ouahbi llega avalado por la conquista del Mundial sub-20, con victorias ante España, Brasil, Francia y, en la final, ante Argentina (2-0).

Japón ganó a Brasil en octubre y a Inglaterra en noviembre. LOS ‘Samurais azules’ l han perdido el respeto a los grandes -como mostraron en 2022 con victorias ante Alemania y España- y miran más allá de la ronda de octavos, el muro contra el que han chocado. Pese a estar encuadrada en uno de los grupos más complicados -con Países Bajos, Túnez y Suecia- la selección nipona es ambiciosa. "Somos un equipo que aspira a ser el mejor del mundo", dijo Hajime Moriyasu, su entrenador, antes de demostrarlo frente a Inglaterra.

Colombia, por último, debe sacudirse una irregularidad que lastra las expectativas que despierta, pero aún confía en James y, sobre todo, en la pujanza de Luis Díaz, que parte como una de las posibles estrellas de la Copa.