Casillas declara en proceso contra el Oporto y una aseguradora por su infarto

Lisboa, 8 jun (EFE).- El exportero español Iker Casillas declaró este lunes en el juicio por la demanda que interpuso en Portugal contra el Oporto y una aseguradora por el infarto que sufrió mientras militaba en ese club en 2019, del que afirma que sigue sufriendo secuelas y por el que exige el pago de 3,7 millones de euros, según la prensa lusa.