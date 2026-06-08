Casillas declara en proceso contra el Oporto y una aseguradora por su infarto

"Voy al gimnasio, juego al pádel, pero no puedo correr, solo consigo unos 20 o 50 metros. No puedo más", relató Casillas durante la audiencia que se llevó a cabo en un tribunal de la ciudad de Oporto, de acuerdo a las mismas fuentes.
"Creo que pasaron siete meses hasta que recordé lo que era. Yo era un deportista", añadió el exarquero del Real Madrid.
Iker Casillas sufrió un infarto en 2019 durante un entrenamiento con el Oporto, lo que supuso el final de su carrera, y desde 2021 se encuentra en los tribunales exigiendo el pago de 3,7 millones en concepto de prestaciones por incapacidad, alegando que el esfuerzo realizado en el entrenamiento fue lo que provocó el incidente.
Por su parte, tanto el club como la aseguradora Fidelidade sostienen que no existe correlación entre el infarto y el esfuerzo físico durante dicho entrenamiento.
Según el diario portugués Público, Fidelidade habría pagado 1,5 millones por accidente laboral, mientras que el Oporto sostiene que siguió pagando el salario del jugador durante el periodo en el que estuvo inactivo.
Iker Casillas, de 45 años, fichó por el Oporto en 2015 tras toda una vida en el Real Madrid, y ganó una Liga y una Supercopa de Portugal con los blanquiazules.