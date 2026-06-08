Ecuador se juega ante Argentina la repesca mundialista con presión de Venezuela y Paraguay

Venezuela, que ocupa el tercer puesto con 11 puntos y más 7 de diferencia de goles, visitará a la eliminada selección de Uruguay; Ecuador es cuarta, también con 11 unidades y más 3 de gol diferencia, mientras Paraguay está quinta, con 10 enteros y más 7 de gol diferencia y cerrará de local ante Colombia.

Colombia y Argentina, con 17 y 15 puntos cada una respectivamente, anticiparon su clasificación al Mundial de Brasil 2027 en forma directa, mientras entre el tercero y quinto de la Conmebol saldrán dos billetes para la primera fase de repesca entre 6 equipos en diciembre próximo. De estos seis, los dos mejores pasarán a un tercera y última fase en febrero de 2027.

Tras el reciente triunfo de Ecuador por 1-2 a domicilio de Chile, que resultó decisivo para continuar en puja por ir al Mundial, al cuadro ecuatoriano solo le queda ganar frente al invicto equipo argentino para no depender de los otros resultados, teniendo como aliada a la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar en que se encuentra Quito.

La mejoría futbolística exhibida por Ecuador a domicilio de Chile se vio justo en el debut de su entrenadora, la mexicana Eva Espejo, por lo que mantiene viva la opción para continuar en la disputa para ir al Mundial, pues Chile se jugó y perdió la última opción de acumular 14 puntos y asegurarse la clasificación.

Ecuador con Espejo mostró mejor funcionamiento colectivo, pues al trabajo defensivo, también se sumó el esfuerzo de sus centrocampistas y delanteras para impedir la salida clara de Chile.

Por su parte, Argentina empató 1-1 en la reciente fecha de local contra el séptimo de la tabla de posiciones, Perú, por lo que con cuatro victorias y tres empates intentará cerrar su participación en forma invicta en la actual Liga de Naciones Femenina.

El proceso de Argentina se sostuvo desde julio de 2021 con el técnico Germán Portanova, comandado por la segunda goleadora del torneo, la atacante Florencia Bonsegundo, con cuatro anotaciones, secundada con un doblete cada una por Aldana Cometti, Paulina Gramaglia, Agostina Holzheier, Kishi Núñez y Maricel Pereyra.

El partido, que cerrará el actual torneo sudamericano, se disputará desde las 18.00 horas local (23.00 GMT) en el estadio Olímpico Atahualpa, con el arbitraje de la brasileña Edina Alves Batista.