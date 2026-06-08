El empate entre Liverpool y Cerro Largo deja en pausa el Torneo Intermedio uruguayo

Con este resultado, el visitante dejó pasar la oportunidad de subirse a lo más alto de la clasificación del Grupo A, que ahora tiene a Peñarol como único líder.

El conjunto aurinegro acumula nueve unidades, mientras que Cerro Largo se queda con siete, las mismas de Central Español. Más abajo, Racing suma seis puntos, Liverpool cinco, Boston River cuatro, Cerro tres y Defensor Sporting dos.

El fin de semana por dicha zona Peñarol venció por 0-1 a Cerro gracias a un tanto de Abel Hernández y de esa forma se reencontró con el triunfo.

Además, Central Español y Racing igualaron 1-1, mismo resultado con el que acabó el juego que disputaron Defensor Sporting y Boston River.

Por el Grupo B, Deportivo Maldonado goleó por 2-4 a Montevideo City Torque con tantos de Santiago Ramírez en dos oportunidades, Rentao César y Facundo Tealde.

Con ese resultado llegó a diez puntos y es el único líder, mientras que Nacional lo escolta con nueve tras volver a la victoria venciendo por 2-1 a Juventud con anotaciones de Emiliano Ancheta y Luciano Boggio.

Mientras tanto, Montevideo Wanderers y Montevideo City Torque tienen seis puntos, Albion suma cuatro, Juventud y Progreso tres y Danubio uno. No obstante, Danubio y Juventud tienen un encuentro pendiente.

En otros partidos de esa zona jugados por la cuarta jornada, Montevideo Wanderers y Danubio igualaron a cero, al tiempo que Albion derrotó por 1-2 a Progreso.

Sin convocados del medio local para defender a la Celeste, el único futbolista que partió para disputar el mencionado certamen es el portero panameño Luis Mejía.