El uruguayo Almada ficha como nuevo entrenador del América

"La grandeza se construye todos los días, hoy comienza una nueva etapa. Bienvenido al Club América, Guillermo Almada", escribió la directiva del cuadro azulcrema en sus redes sociales.

Almada, de 56 años, sustituirá al brasileño André Jardine, quien ganó tres títulos de liga con el equipo, lo cual significa un reto para el estratega, que llega del Real Oviedo del fútbol español.

"Para el América representa un motivo de alegría la llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento como lo es Guillermo Almada. Estamos convencidos de que bajo su dirección técnica, la nueva etapa de las Águilas estará a la altura del alto nivel de exigencia del club", comentó el equipo.

América es el equipo más ganador de México con siete triunfos de la Copa de Concacaf y 16 campeonatos de la Liga Mx, lo que tratará de ratificar el estratega sudamericano.

En México, Almada dirigió al Santos Laguna, con el cual alcanzó la final del torneo Guardianes 2021; y Pachuca, equipos en los que estimuló el desarrollo de jóvenes talentos.

En el pasado Clausura 2026, América fue eliminado en cuartos de final por los Pumas UNAM, en una serie que los azulcremas dejaron ir con un fallo de Henry Martin en el cobro de un penalti.

Almada se incorporará en las próximas horas al equipo para liderar la pretemporada y comenzar a estudiar las posibilidades de fichajes para el torneo Apertura 2026, que comenzará a mediados de julio, en el cual el equipo tratará de recuperar su condición de campeón.