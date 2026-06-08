España, el último paso hacia el Mundial

España lo tiene claro: ganando habrá logrado el objetivo. Y, en caso de no hacerlo, algo que según los pronósticos sería una gran sorpresa y una gran decepción, podría incluso estar en la gran cita haciendo lo mismo que haga Inglaterra, segunda de grupo con los mismos puntos, ante Ucrania.

Esto es así porque el equipo de Sonia Bermúdez fue capaz de ofrecer su mejor versión cuando más falta hacía, el pasado viernes en Palma de Mallorca ante las inglesas. Después de haber caído en Wembley por 1-0, 'La Roja' necesitaba ganar por más de un gol para garantizarse depender de sí misma. Y finalmente se impuso por 4-0 con un doblete de Alexia Putellas más los goles de Patri Guijarro y Claudia Pina.

Ahora, con todas las jugadoras disponibles, quiere hacer bueno ese resultado ante el combinado nórdico, al que ya ganó en marzo en el primer partido de la fase de clasificación por disputado en Castellón por 3-0. Aún así nadie se fía de un equipo que ha estado presente en las últimas cinco ediciones de la Eurocopa, llegando incluso a cuartos de final en la del 2013 pese a que solo ha ganado un partido de los dieciséis jugados en el torneo.

En el actual tránsito mundialista se han impuesto en los dos encuentros a Ucrania y plantaron cara a Inglaterra tanto en el primer partido entre ambas, que acabó con 2-0, como en el segundo, donde como locales solo perdieron por 0-1 con un tanto de Alessia Russo a los veintiún minutos de juego. Todo ello les ha garantizado un puesto en la repesca.

En lo que respecta al plantel, se espera que pueda estar su gran referente, Sveindís Jane Jónsdóttir, ausente en el último enfrentamiento contra las ucranianas por descanso. Además, destacan futbolistas como Glódís Perla Viggósdóttir, defensa del Bayern de Múnich, o Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, centrocampista del Inter de Milán. En cambio no estará en la medular Dagný Brynjarsdóttir.

Islandia: Runarsdottir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardottir, Heidarsdottir; Vilhjálmsdóttir, Jóhannsdóttir, Antonsdóttir; Jónsdóttir, Jessen y Pálmadóttir.

España: Coll; Batlle, Paredes, León, Carmona; Guijarro, Bonmatí, Putellas; Caldentey, López y Paralluelo.

Árbitro: Miriama Bočková (Eslovaquia).