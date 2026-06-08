La agenda inmediata de Florentino Pérez: un fichaje de 150 millones y la reforma social

En la "historia por hacer" que rezaba el lema de su campaña la máxima expectación de sus primeros movimientos será una cifra: 150 millones de euros, los que prometió el presidente del Real Madrid poner sobre la mesa para fichar a un jugador de un equipo de la Liga de Campeones, que no es de la Premier League, ni es Erling Haaland ni Michael Olise.

La identidad apunta a los portugueses Vitinha o Joao Neves, ambos del París Saint-Germain. Son los más señalados tras el anuncio de Florentino, pero el resultado electoral conocido de madrugada aumentará la presión para ejecutar una operación que se convirtió en uno de los símbolos del programa del flamante ganador de las elecciones.

Florentino Pérez vinculó buena parte de su campaña a una remodelación de la estructura futbolística y ahora tendrá que convertir en hechos las promesas que presentó ante los socios.

La agenda inmediata incluye la oficialización de José Mourinho como nuevo entrenador. El técnico portugués fue el principal reclamo deportivo de la candidatura de Florentino. El contrapeso al anuncio del otro candidato, Enrique Riquelme, que prometió que si era elegido presidente pelearía por convencer al alemán Jurgen Klopp para sentarse en el banquillo blanco.

La llegada de Mourinho en su segunda etapa (entrenó al Real Madrid entre 2010 y 2013) marcará un nuevo periodo en la casa blanca tras dos años sin títulos. Una vez finalizadas las elecciones, el club deberá concretar los detalles de su incorporación, confirmar que tendrá que pagar 15 millones al Benfica y definir el equipo de trabajo que acompañará al nuevo técnico del conjunto blanco.

La planificación de la plantilla también obligará a oficializar operaciones ya cerradas. Entre ellas figura la incorporación del lateral derecho del Inter el neerlandés Denzel Dumfries, uno de los nombres destacados de la campaña y que pasará a ocupar el hueco que deja un mito: Dani Carvajal. Competirá por el puesto con Trent-Alexander Arnold, intermitente esta temporada.

Otro expediente abierto que debe culminar con un anuncio oficial es el del central del Liverpool Ibrahima Konaté. El francés ha sido señalado como una de las prioridaddes para apuntalar el eje de la zaga, mermado en las últimas temporadas por las lesiones de jugadores importantes como Militao o Alaba.

Aparte del proyecto deportivo, el Real Madrid debe afrontar un cambio importante en su estructura social. La idea ya la planteó el presidente hace dos años, en la asamblea de compromisarios de 2024 y la reiteró en la, última, en diciembre de 2025.

Avanzó entonces la celebración de una próxima Asamblea Extraordinaria y un referéndum para decidir sobre la entrada de un aliado estratégico en el Real Madrid, con una participación del 5 %. El objetivo, dijo, es "blindar al club de ataques externos" a su patrimonio y ponerlo en valor.

"Debemos crear una filial para que los 100.000 socios del Real Madrid mantengamos el control absoluto, con una participación minoritaria del 5% para que sepamos lo que vale el club. Será un aliado estratégico y nunca un propietario. Debemos emprender una nueva etapa que nos consolide como mejor club del mundo y no depender de la fuerza individual de un presidente. El Real Madrid no puede caer en manos de nadie. Tenemos un tesoro que debemos cuidar".

Su propósito ha estado presente en la campaña electoral y, de madrugada, en su primera intervención, insistió en que el club seguirá siendo de sus socios, que serán los verdaderos dueños del club. Ha sido su contundente respuesta a la afirmación de Enrique Riquelme de que la idea es el paso previo a la privatización. "El Real Madrid no se mancha con mentiras". Los socios decidirán.