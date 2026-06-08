La FIFA y Diarra alcanzan un acuerdo que pone fin a todos los procedimientos legales

Dicho tribunal concluyó que algunos preceptos del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP) de la FIFA vulneraban los principios de libertad de competencia y de libre circulación de trabajadores, por lo que Diarra reclamó después ante un tribunal belga una indemnización de 67 millones de euros por los daños deportivos, físicos y psicológicos sufridos por una sanción de la FIFA en su intento de fichar por el Charleroi.

Fuentes de la FIFA confirmaron este lunes a EFE el "acuerdo global alcanzado entre las dos partes", que "han resuelto todos los procedimientos legales entre ellos" y Diarra retira todas sus reclamaciones contra la FIFA.

"La FIFA no ha admitido ninguna responsabilidad, ni ha realizado pago alguno en concepto de indemnización", apuntó el organismo que preside Gianni Infantino, que no hará más comentarios al respecto por el momento.

El caso Diarra se inició en 2015, después de la contratación de este en 2013 por el Lokomotiv de Moscú para cuatro años y la rescisión del compromiso en agosto de 2014, cuando el club alegó una falta grave de conducta por parte del jugador y mantuvo que había incumplido el contrato sin causa justificada.

También fue remitido a la Cámara de Resolución de Disputas (CRC) de la FIFA, con una solicitud de indemnización por parte del Lokomotiv, que solicitaba 20 millones de euros en concepto de indemnización, amparándose en el artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP).

Diarra presentó una contrademanda, argumentando que la rescisión era injustificada y que se le adeudaban salarios impagados y daños y perjuicios.

En mayo de 2015, el órgano de la FIFA falló a favor del Lokomotiv y determinó que Diarra estaba obligado a pagar una indemnización de 10,5 millones de euros al Lokomotiv, cifra inferior a la solicitada inicialmente.

De acuerdo al reglamento de la FIFA, cualquier club nuevo que fichara a Diarra podría ser solidariamente responsable con él del pago de esta indemnización y, en principio, también existía la posibilidad de aplicar sanciones deportivas.

Diarra consideró que la aplicación del artículo 17 del reglamento en este contexto creaba una barrera financiera y regulatoria significativa para su fichaje por un nuevo club, en su caso el Charleroi belga que le hizo una oferta.

En mayo de 2016, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó la resolución de la cámara de la FIFA respecto a la responsabilidad y la indemnización que debía asumir el jugador.

Al margen de estos procedimientos, Diarra también interpuso una acción contra la FIFA y la Federación Belga de Fútbol ante los tribunales de Bélgica, que solicitaron una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La oferta del Charleroi a Diarra estaba sujeta a que el jugador debía ser elegible y estar inscrito para jugar, por lo que se debía emitir el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) y el club no debía estar expuesto a la responsabilidad derivada de la reclamación de indemnización presentada por el Lokomotiv.

Ambas garantías no se proporcionaron, porque la Federación Rusa de Fútbol no emitió el CTI debido a la disputa en curso y la FIFA y la Federación Belga se negaron a confirmar que el Charleroi no sería solidariamente responsable de la indemnización de 10,5 millones de euros, por lo que el club retiró la oferta y el traspaso fracasó.

La demanda presentada por Diarra en Bélgica fue remitida al TJUE, que en octubre de 2024 dictó sentencia y exigió la implementación inmediata de modificaciones provisionales en el RSTP.

Tras el fallo, la FIFA activó un proceso de revisión y consulta con las partes interesadas para facilitar una reforma integral de las disposiciones y adaptarlo al mismo.

El tribunal de Bruselas solicitó posteriormente a la FIFA una indemnización adicional por "daños internacionales" por un importe de hasta 67,3 millones de euros, que con el acuerdo confirmado hoy no tendrá que abonar.

La resolución del TJUE sobre el caso Diarra, que jugó en clubes también como el Real Madrid, el PSG o el Chelsea, puso en cuestión algunos puntos del reglamento de la FIFA sobre traspasos, nacido en 2001 a raíz de la sentencia Bosman, como el relativo al cálculo de compensaciones por ruptura del contrato.

Este fallo del tribunal con sede en Luxemburgo se comparó con el que protagonizó el exjugador belga Jean Marc-Bosman de 1995, que sacudió los cimientos del fútbol con medidas como la supresión del cupo de comunitarios en las plantillas de los clubes.