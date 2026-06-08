Los conciertos del Bernabéu, el baloncesto o el caso Negreira, otros retos de Florentino

Al margen de tareas inmediatas como la reestructuración de la plantilla, con la llegada del técnico portugués José Mourinho y de nuevos fichajes, y convencer a los socios para llevar a cabo un cambio societario en el club, el presidente madridista ha de abordar otros temas que colean de su etapa previa.

Uno de los caballos de batalla del presidente madridista es zanjar el litigio que se abrió a raíz de una querella planteada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB), que denunciaba la superación de los límites sonoros establecidos por la normativa municipal.

Tras interrumpirse los conciertos en septiembre de 2024, el club acometió obras para paliar el ruido y, según Florentino Pérez, los grandes eventos musicales volverán “prontísimo”, lo que permitirá reactivar una vía relevante de ingresos.

“Está ya arreglado, hemos ganado en los tribunales y haremos conciertos. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad, que van a hacer unas normas especiales”, dijo durante la campaña en una entrevista en El País.

Uno de los asuntos donde Florentino Pérez ha puesto más énfasis en los últimos meses ha sido la denuncia del caso Negreira y el beneficio deportivo que el Barcelona obtuvo de los pagos al entonces vicepresidente de los árbitros españoles.

El mandatario madridista anunció en mayo que presentará un dosier de 500 páginas sobre el caso a la UEFA para denunciar lo que describió como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".

“A ver si la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción veinte años pagada", sostuvo Pérez.

Desde 2011, el equipo de baloncesto no terminaba una temporada en blanco. El regreso al banquillo del italiano Sergio Scariolo no ha surtido efecto y las tres finales perdidas y la eliminación en los cuartos de final de la Liga Endesa han alimentado las dudas sobre el proyecto.

Están también los interrogantes sobre la continuidad del capitán, Sergio Llull, de 38 años, y del croata Mario Hezonja, la estrella del equipo, tentado de volver a probar suerte en la NBA.

Tampoco ha sido una temporada fructífera para el conjunto femenino de fútbol, eclipsado por la hegemonía absoluta del Barcelona, lo que apunta a que volverá a acometerse una profunda remodelación en la plantilla para tratar de ganar competitividad.

Ante la marcha de jugadores importantes como Misa Rodríguez y la escocesa Carolin Weir, máxima goleadora histórica, el equipo tiene el reto de conquistar su primer éxito después de seis temporadas sin conquistar un título.

Además de los conciertos, el Real Madrid tiene pendiente abrir el Sky Bar en el Bernabéu una vez que el club ha recuperado su posesión.

Este espacio de ocio, diseñado como otro canal para generar ingresos, tenía programado abrir sus puertas en abril de 2024, pero un incumplimiento de contrato con la empresa encargada de explotarlo detuvo el proceso. EFE