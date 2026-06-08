Uruguay llevará al Mundial a 12 jugadores juveniles para trabajar con el plantel

Este lunes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó a los elegidos, que son el portero Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado), los defensas Benjamín García (Montevideo City Torque), Pablo Cadozo (Danubio) y Mateo Caballero (Defensor Sporting).

También los centrocampistas Yuri Oyarzo (Racing), Pablo Alcoba (Albion), Julio Daguer (Peñarol), Luciano González (Nacional), Germán Barbas (Peñarol) y Alexander Velázquez (Danubio) y los atacantes Facundo Martínez (Montevideo City Torque) y Alan Torterolo (Defensor Sporting).

Uruguay trabajó este lunes en el Complejo Celeste, donde los futbolistas se preparan para la Copa del Mundo antes del viaje a Norteamérica.

La delegación uruguaya para el Mundial partirá este martes en un vuelo que saldrá del Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 23:00 hora local (02:00 GMT del miércoles).

La llegada está prevista para el 10 de junio a las 06:15 hora local (11:15 GMT).

El estreno de Uruguay en la Copa del Mundo 2026 será el próximo 15 de junio ante Arabia Saudí en un encuentro del Grupo H que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

El central Ronald Araujo, quien dejó la concentración para recibir un tratamiento médico que ayude a resolver una molestia muscular que padece, es duda para el primer encuentro, mientras que el centrocampista Giorgian de Arrascaeta está descartado por una lesión muscular en el gemelo.