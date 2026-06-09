Dalma Maradona dice que "era más fácil" que los médicos de su padre "hicieran su trabajo"

La hija del astro criticó tanto a los médicos responsables de la salud de su padre, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados en el juicio, como contra la empresa de medicina privada que debía prestar servicios durante su tratamiento domiciliario, Swiss Medical.

"Había muchas cosas que no cuadraban", dijo la hija del astro ante el tribunal y detalló que Cosachov y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical y también imputada, no lograban ponerse de acuerdo en "quién se iba a hacer cargo de qué".

Maradona murió a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, mientras recibía atención domiciliaria en una casa a las afueras de Buenos Aires tras ser intervenido días antes por un hematoma subdural en la cabeza.

En su declaración, Dalma volvió a cuestionar tanto la decisión de que la recuperación de aquella intervención fuera en una vivienda como las condiciones del tratamiento domiciliario de su padre.

"Si nosotros hubiésemos sabido cómo se iba a desarrollar, no hubiésemos aceptado", añadió, en alusión al acuerdo de los familiares respecto a la modalidad del tratamiento.

La hija mayor del astro, de 39 años, dijo que la familia se alarmó cuando, a pocos días de arribar a la casa, Maradona se indigestó y Forlini contactó a su hermana Gianinna para preguntarle qué había qué hacer.

"Ahí nos dimos cuenta de que no había ambulancia, no hay enfermeros, no está su médico. De que nadie se estaba haciendo cargo de la situación", declaró.

"Ya el hecho de que no hubiera ambulancia no era una opción. Que le bloquearan el acceso a los enfermeros. Por qué un médico se tomaría el trabajo de decirle una cosa a la familia y hacer otra", dijo Dalma y agregó: "Hasta el día de hoy no entiendo por qué hicieron lo que hicieron. Era más fácil que hicieran su trabajo, en vez de decirnos que iban a hacer una cosa que no sucedió".

Además de Luque, Cosachov y Forlini, también están imputados en este juicio el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.