El locutor del gol cantado más largo ve a España y Argentina como favoritas en el Mundial

"España tiene un equipo valioso, tiene a Lamine Yamal y a jugadores que ya han mostrado su valía”, señaló Dobre, de 72 años, que afirmó que le gustaría ser el comentarista de una final entre España y Argentina.

La Academia Mundial de Récords acaba de conceder a Dobre la marca del gol cantado más largo de la historia, después de que durante 42,3 segundos cantase sin respirar un tanto en el partido entre el CSA Steaua y el Corvinul Hunedoara, de la segunda división rumana, el pasado 25 de abril.

Con su marca, el veterano locutor superó en siete segundos su marca anterior.

"Para mí, todo es natural. Surge simplemente porque yo lo siento así", señaló sobre su marca.

"Mi estilo es único. No copié a los sudamericanos, como dicen, porque los sudamericanos no suben ni bajan el tono, no transmiten matices. Tienen un estilo diferente. Aunque sí, se comenta muy bien en Sudamérica", declaró a EFE Dobre.

El locutor ya jubilado ha comentado "con la pasión en la sangre" cinco Mundiales y cinco Campeonatos de Europa de fútbol.

"Espero que sea un Mundial espectacular, habrá partidos emocionantes, aunque tengo muchas reservas, porque hay demasiados equipos participantes, 48, mientras que en México en 1970 solo hubo 16”, afirma sobre el torneo que arranca este jueves y se celebra conjuntamente en ese país, en Estados Unidos y en Canadá.