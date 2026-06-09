Emirates seguirá siendo el patrocinador principal del Real Madrid cinco años más

Emirates comenzó como patrocinador del conjunto blanco en 2011 y, desde 2013, es patrocinador principal. El vínculo implica también que es la aerolínea oficial de los equipos masculino y femenino, y que su marca estará presente en la ropa de entrenamiento y del cuerpo técnico y en las elásticas de juego, convirtiéndose en el patrocinio de camiseta más longevo de la historia de LaLiga.

Además, se refuerza la presencia de la aerolínea en el baloncesto, con un nuevo acuerdo multianual que convierte a Emirates en el patrocinador principal oficial de la sección hasta el año 2031.

"El acuerdo incluye una amplia visibilidad de la marca Emirates en el Bernabéu, acceso a las instalaciones de entrenamiento y al Emirates Lounge, un exclusivo espacio de 'hospitality' dentro del estadio. Además, la alianza también se extiende a las categorías inferiores", explica asimismo el comunicado.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, comentó al respecto que "este acuerdo es una alianza que es el reflejo de una relación muy especial" que han construido a lo largo de los años. "Hemos estado y seguimos estando juntos en una de las épocas más exitosas de nuestra historia", añadió.