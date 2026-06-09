José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo del Sevilla

El Sevilla anunció en la tarde de este martes el nombramiento de José Ignacio Navarro (Sevilla, 1981), como relevo de Cordón, con quien regresó en junio de 2025, como adjunto a la dirección de fútbol que comandaba el ejecutivo pacense, al club del barrio de Nervión, en el que ya había trabajado en una primera etapa entre 2005 y 2014.

Navarro, de 44 años y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con Máster en Gestión de Entidades Deportivas y titulación UEFA PRO de fútbol, asume así la dirección deportiva del Sevilla tras la salida pactada con Cordón y la responsabilidad de armar un proyecto competitivo para LaLiga 2026-26 en sintonía con el técnico Luis García Plaza, renovado de forma automática por lograr la permanencia.

El técnico sevillano regresó al club hace un año después de una primera etapa en la entidad durante nueve temporadas, desde la 2005/06 hasta la 2013/14, momento en el que ligó buena parte de su trayectoria profesional a la del propio Antonio Cordón, indicó en un comunicado el Sevilla.

En su escrito, también destacó que José Ignacio Navarro cuenta con una dilatada experiencia en la dirección deportiva del fútbol de élite, pues, tras su salida del club hispalense, trabajó en el Villarreal como 'scouting' (ojeador) y responsable del departamento de detección de talentos durante más de tres años, en unos años exitosos para el conjunto amarillo.

En 2017 fue nombrado jefe de 'Scouting' del Holding Hope Group, al que pertenecían el Granada, el Parma Calcio italiano, el Chongqing Lifan Athletic chino y el CD Tondela portugués.

Sus mayores logros en este periodo fueron el regreso del Granada a LaLiga EA Sports y su histórica clasificación para la Liga Europa, y dos ascensos consecutivos para la vuelta del Parma a la Serie A italiana.

Entre 2020 y 2023 fue secretario técnico del Real Betis, etapa en la que sumó un título de la Copa del Rey, y antes de su retorno al Sevilla tuvo una nueva experiencia internacional como director deportivo adjunto del Olympiacos FC, con la conquista por parte del club griego de su primer título internacional, la Liga Conferencia de 2024, con el exsevillista José Luis Mendilibar como técnico.

El club nervionense anunció que la presentación oficial de Navarro como su nuevo director deportivo será en la mañana del próximo viernes.