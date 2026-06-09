La prensa portuguesa da por inminente la salida de Mourinho al Real Madrid

Consultado por EFE, el club lisboeta eludió hacer comentarios sobre las informaciones relativas al futuro de Mourinho y no confirmó ni desmintió los supuestos planes de viaje o una eventual presentación en el Real Madrid.

Según el periódico Record, Mourinho reconoció recientemente la existencia de una "ventana" para decidir su futuro, aunque aseguró entonces que no había firmado contrato alguno con el Real Madrid ni disponía de una oferta formal.

La prensa portuguesa también se ha hecho eco de informaciones que apuntan a preparativos logísticos para su traslado a España, incluida la búsqueda de vivienda en Madrid, así como de la posibilidad de que el Benfica reciba una compensación económica por la rescisión de su contrato.

Por el momento, la prensa portuguesa ha centrado su cobertura en las negociaciones y en los indicios sobre el posible regreso de Mourinho al Real Madrid, sin entrar en detalles sobre la logística de un eventual viaje a Madrid o sobre el calendario de una posible presentación oficial.