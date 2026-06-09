Uriarte califica de "decepcionante" la temporada del Athletic

"No hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado, que era el de clasificarnos para Europa. Era muy ambicioso en una temporada que sabíamos que iba a ser muy dura, pero nos veíamos capaces de conseguirlo. La sensación general es la de la de decepción", admitió Uriarte en una rueda de prensa que ofreció para realizar un balance deportivo del curso.

El presidente detalló que en la Liga el Athletic "perdió la inercia ganadora" de temporadas anteriores, "quizás debido al peso de la ineficacia, tanto a nivel ofensivo como defensivo". "Y quizás lo peor de todo, lo que nos ha generado mucha frustración, ha sido ese bloqueo final. El final de temporada ha sido muy decepcionante", apostilló.

El empresario bilbaíno reconoció que LaLiga "condiciona la valoración" del resto de la temporada y, sobre el resto de competiciones, dijo que en la Copa del Rey les quedó "la sensación de haber dejado escapar una buena oportunidad" cuando fueron eliminados en semifinales por la Real Sociedad.

"La Supercopa -en la que el Athletic fue goleado (5-0) por el Barça en semifinales- fue muy decepcionante y en Champions el equipo sí compitió y dejó algunos momentos muy buenos como la remontada en en Bérgamo o la resistencia en San Mamés contra el PSG", explicó.

Como conclusión, Uriarte cree que después de haber acabado en el puesto 12º "con el quinto presupuesto" de Primera deben ser "autocríticos" y encarar la próxima campaña, ya con Edin Terzic en el banquillo, "como una oportunidad".

"La vamos a afrontar con una plantilla de primerísimo nivel, un entrenador referencia mundial y un calendario mucho más mucho más despejado. Tenemos que trabajar todos para recuperar la ilusión que hemos tenido durante estas temporadas y volver a brillar como la temporada pasada y la anterior", recalcó.

Por otro lado, Uriarte valoró como "desilusionante" la temporada del primer equipo femenino, que considera que ha sufrido "un estancamiento", incluso "una ligera involución", y también lamentó el "fracaso" que supone para el Athletic las salidas de Maite Zubieta y Nerea Nevado tras no aceptar las ofertas de renovación del club.

"El club hace esfuerzo muy grande en invertir en nuestra cantera, captar y desarrollar el talento. Tenemos que poner el foco en retener ese talento. En el equipo femenino desde hace tiempo hay algunas fugas y hay que hacer un análisis sobre si esto es sostenible o no. La retención del talento es fundamental para poder poner en valor el dinero que se invierte en la cantera", recalcó.