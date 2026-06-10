El Barça esperará a la evolución del mercado de fichajes antes de decidir sobre Rashford

Un portavoz del club azulgrana ha asegurado a EFE que la entidad esperará unos días antes de tomar una decisión. "Ya veremos la próxima semana", ha afirmado la misma fuente.

Y es que el Barça tiene como fecha tope el 15 de junio para hacer efectiva la cláusula de compra del inglés, situada en 30 millones de euros, tal y como estipularon la entidad catalana y el Manchester United en el contrato de cesión.

Todo apunta a que el club catalán no tiene pensado hacer efectiva la cláusula y su prioridad es cerrar la contratación de un nueve (Julián Álvarez es el objetivo) tras la marcha de Robert Lewandowski, que ha finalizado su compromiso con el equipo de Hansi Flick.

Pese al buen rendimiento ofrecido por Rashford (14 goles y 14 asistencias esta temporada), quien ha sustituido especialmente a Raphinha en el extremo izquierdo, la llegada de su compatriota Anthony Gordon supone una pista sobre los planes del club catalán.

Curiosamente coincidiendo con las dudas del Barça sobre Rashford, el jugador inglés, concentrado con la selección de su país para preparar el Mundial, ha borrado cual referencia a la entidad azulgrana en su biografía en las redes sociales, a pesar de que le une contrato con los catalanes hasta finales de mes.