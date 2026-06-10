Jefe de enfermeros imputado y un amigo de Maradona declararán en el juicio por su muerte

En el primer juicio, que fue anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas, Stinfale declaró que los médicos a cargo de la salud del astro "se preocuparon por la adicción de Diego y no se preocuparon por el corazón".

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a causa de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", según la autopsia, mientras recibía tratamiento médico en una casa a las afueras de Buenos Aires, donde se recuperaba de una cirugía.

Stinfale señaló además que "no se hicieron bien las cosas" durante la atención domiciliaria y, en línea con otros testimonios sobre las condiciones y la falta de equipamiento médico disponible en la vivienda, enfatizó que "lo que se dijo en la teoría no sucedió".

El abogado también reveló detalles de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el ídolo por un hematoma subdural en la cabeza.

Según declaró, el 3 de noviembre de 2020 el abogado impidió que Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, acusado también en la causa, operara al ídolo por no considerarlo apto, aunque luego Luque figuró como primer cirujano de la operación.

También está previsto que declare este jueves el jefe de enfermeros Perroni, acusado en el juicio, cuya declaración estaba prevista para el martes pero tuvo que posponerse por falta de tiempo.

Perroni fue contratado como coordinador de los enfermeros del exfutbolista a través de la empresa Medidom y en respuesta a una solicitud de Swiss Medical.

Está acusado de inconsistencias entre la atención real brindada al paciente y lo reportado en distintos informes.

También se juzga a la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, y el enfermero Ricardo Almirón.