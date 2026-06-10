Karanka: “Lamine Yamal tiene alegría y calidad que le hará marcar una época”

“Lamine Yamal tiene una alegría innata que transmite en el campo y una calidad que le hará marcar una época”, dijo en rueda de prensa.

Un futbolista del FC Barcelona que está recuperándose de una lesión muscular que le hace ser duda para el debut en el Mundial y Karanka aseguró que no existe ningún pacto con su club para la carga de minutos del futbolista.

“Tengo una relación fantástica con Bojan y con Deco. No hay pacto. Lo que va a priorizar Luis y la selección es el bienestar del jugador y que esté al 100%”, señaló.

“Luis -de la Fuente- es el que tiene la última palabra con los médicos. La recuperación va muy bien en los tres casos -Nico Williams y Víctor Muñoz, además de Lamine Yamal-. Se está en comunicación con los clubes también. Cuando se vea que están para empezar con el equipo, estarán listos”, declaró.

Además, el director técnico de desarrollo y de la Selección absoluta masculina habló del cartel de favorita con la que España afronta el Mundial.

“Presión… es la naturalidad. La de seguir ganando partidos y querer ganar siempre. Cuando todo el mundo te da por favoritos es porque se han hecho muy bien las cosas. Pero hay muchísimas selecciones candidatas a ganar el Mundial”, dijo.

“Ganar no es una necesidad, es una ilusión que tenemos todos”, completó.

Por otro lado comentó el alto precio de las entradas que complica la llegada de aficionados españoles a Estados Unidos a apoyar a la selección.

“Es una cosa que se escapa a la Federación. Los precios están fijados por FIFA. Esperemos que haya el mayor número de seguidores español posible”, comentó.