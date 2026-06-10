La primera ceremonia inaugural se celebró cuando ya se habían jugado ocho partidos

Varios factores 'ayudaron' a ello. Las obras del estadio Centenario no habían concluido cuando empezó el Mundial y Uruguay no jugaba su primer partido hasta el 18 de julio, día en que, además, celebraba su fiesta nacional por el primer siglo de la jura de la Constitución.

Lejos de los fastos de los últimos Mundiales, con la culminación en este, que tendrá tres galas de inauguración, una por país anfitrión, la de Uruguay 1930 fue una ceremonia muy austera, al estilo olímpico’, con el desfile alrededor del campo de las delegaciones de las 13 naciones participantes (9 americanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay; y 4 europeas: Bélgica, Francia, Rumanía y Yugoslavia). Como curiosidad; Estados Unidos desfiló bajo la pancarta de ‘Norteamérica’ y México como ‘Méjico’.

Aquel 18 de julio de 1930, uno de cada diez montevideanos estaba en el estadio Centenario (57.735 espectadores, según los datos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol) para presenciar el primer partido de La Celeste contra Perú.