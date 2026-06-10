Negocios mexicanos apagan la fiesta mundialista por miedo a sanciones

Los establecimientos fueron notificados de que el Gobierno de México, a través del IMPI, prohíbe el uso de marcas, símbolos, logotipos y frases de la FIFA, así como la transmisión de los partidos si no se cuenta con un permiso que ofrece la señal autorizada para uso comercial.

"El Mundial ni siquiera parece Mundial en México, todo está prohibido (…) Los clientes nos preguntan si se va a transmitir, qué va a pasar, pero al final del día no parece que estemos en un evento tan masivo", afirmó a EFE la gerente de la cadena Wingstop, Laura, quien prefirió reservar su apellido.

En este contexto de incertidumbre y prohibición, la supervisora explicó que hace tres semanas cambiaron el decorado del negocio, dejando objetos generales como banderas y balones para evitar cualquier tipo de sanción, una medida que se observa en gran parte de los establecimientos de la zona.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Ciudad de México ha indicado que las penas económicas son por 250.000 UMAS (Unidades de Medida y Actualización), unos 28 millones de pesos (1,6 millones de dólares).

Por su parte, el director general del IMPI, Vidal Llerenas, ha explicado a medios que no habrá una "idea persecutoria" a los pequeños establecimientos y que el enfoque de los verificadores del instituto estará en "negocios grandes", aunque no ofreció más detalles sobre esta categorización.

Pese al aviso, restaurantes de menor tamaño, como Casa Beatricita, prefieren "no jugársela" y evitar cualquier tipo de sanción, dijo su supervisor, Raúl Torres.

Torres explicó que, al no contar con los permisos, el local se abstendrá de cualquier celebración mundialista, por lo que en las pantallas del negocio no se transmitirá el día de mañana el partido inaugural entre México y Sudáfrica que se juega en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

"No podemos colocar nada ni transmitir nada. La zona está totalmente apagada, está sola; no están los extranjeros que esperábamos", lamentó, al destacar la "desilusión" que existe entre la afición mexicana y el sector restaurantero ante este Mundial.

Según la CANIRAC, la transmisión de los partidos en negocios como el que supervisa Torres debe realizarse mediante una señal autorizada por Televisa, empresa que posee los derechos de emisión, a través de los servicios Izzi Negocios o Sky Business. Estas opciones difieren de ViX, cuya señal está destinada únicamente al uso doméstico.

En ese sentido, aclara que "no basta con tener televisión abierta, cable o una plataforma residencial".

"Es decepcionante por parte de la FIFA y del Gobierno (de México) que permitan todo esto", señaló Torres.

A un día del Mundial, el sentir del sector está marcado por la desilusión que generan estas medidas restrictivas y por la preocupación ante una posible baja afluencia turística debido al cierre de calles y los bloqueos de los maestros mexicanos.

"No sabemos si habrá clientes. Muchos no van a trabajar y tampoco querrán venir debido a las manifestaciones o también muchos otros serán parte de las protestas", concluyó Laura.