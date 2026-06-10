Real Madrid y Adidas, hasta 2034 con el "acuerdo más importante de la historia del fútbol"

"Este acuerdo que firmamos hoy es el más importante de la historia del fútbol", recoge el club en un comunicado acerca de "la alianza estratégica" entre ambas entidades que ha permitido, según la nota, "vivir, durante estas tres décadas, uno de los períodos más extraordinarios" de la historia madridista.

"Además, nos ha ayudado a seguir alimentando este sentimiento universal conocido como madridismo", agrega la nota.

Por su parte Bjørn Gulden, CEO de la marca, indicó: "Esta es una de las asociaciones más largas y exitosas de todo el deporte. El Real Madrid es un club muy especial con una historia excepcional. Me llena de orgullo que las tres bandas sigan formando parte de esta extraordinaria historia de éxito".

"Esperamos seguir desarrollando los mejores productos para ayudar al equipo a rendir al máximo nivel. Para su enorme comunidad de aficionados en todo el mundo, seguiremos creando productos lifestyle emocionantes que les permitan mostrar su pasión y apoyo al club, tanto en los estadios como en las calles", añadió.

Unidos por primera vez en 1980 y reencontrados tras un breve paréntesis desde la 1998-1999, la marca deportiva "continuará siendo el proveedor oficial de equipaciones del club, desarrollando tanto la ropa de competición para todos los equipos del Real Madrid como las colecciones de 'lifestyle' para jugadores y aficionados".

Así, el acuerdo también incluye a la cantera y al equipo Genuine, al equipo femenino del Real Madrid y al equipo de baloncesto del club. Se prosigue así con una colaboración que, en lo que respecta al fútbol masculino, ha estado acompañada de ocho títulos de la Liga de Campeones.