El marroquí Ez Abde califica de "golpe muy duro" su ausencia en el Mundial por lesión

"Quería empezar agradeciendo de corazón todos los mensajes de apoyo y cariño que he recibido estos días. Perderme un torneo tan importante es un golpe muy duro, y no voy a negar que duele", escribió Ez Abde en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El extremo del Real Betis añadió que en los momentos difíciles la fe, la paciencia y la gratitud cobran mayor valor y expresó su deseo de suerte para la selección marroquí: "Estoy convencido de que harán todo lo posible para representar a nuestro país con orgullo".

La baja de Ezzalzouli se ha oficializado en la actualización de la lista de 26 jugadores registrada ante la FIFA para el Mundial, en la que figura la inclusión de Amine Sbai como sustituto.

Junto a Ez Abde también ha sido relevado el defensa Nayef Aguerd, cuyo lugar ha ocupado Marwane Saadane, según la inscripción publicada por la FIFA. La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) no se ha pronunciado de forma oficial sobre si se trata de ausencias definitivas.

La exclusión de Ez Abde responde a una lesión de rodilla sufrida el pasado domingo en un amistoso ante Noruega, y las pruebas médicas, apuntan medios marroquíes, confirmaron un esguince ligamentario que exigirá varias semanas de reposo.

En cuanto a Aguerd, la prensa local indica que el defensa no ha recuperado el nivel de forma tras una prolongada ausencia por problemas físicos.

Marruecos llega al Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, como una de las selecciones emergentes del fútbol internacional tras firmar una histórica actuación en Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.Los Leones del Atlas debutarán en el torneo frente a Brasil el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York. El grupo C lo completan Haití y Escocia.