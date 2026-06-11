Fidalgo y Jiménez lideran el once de México contra Sudáfrica

México, 11 jun (EFE).- La selección mexicana saldrá este jueves ante Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026, con una línea de cuatro defensas, a partir de la cual atacará con un medio campo con talento liderado por Álvaro Fidalgo (Betis) y delanteros de la talla de Raúl Jiménez (Wolverhampton) y Julián Quiñones (Al Qadsiah).