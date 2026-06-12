Director deportivo del Sevilla augura "dificultades para inscribir jugadores"

Navarro, que no ha escondido que "ser director deportivo del Sevilla es un motivo de orgullo", ha asumido la "necesidad de optimizar los recursos" con la idea de "formar un equipo competitivo y con identidad", ya que "marcar un objetivo deportivo a 12 de junio no es realista".

El técnico sevillano, quien ha "trabajado codo con codo los últimos doce años con Antonio Cordón", incluida la pasada campaña en el Sevilla, aseguró que durante su mandato "no faltará trabajo diario ni constancia para lograr la estabilidad deportiva y económica de la entidad".

José Ignacio Navarro admitió que el centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado "es un nombre que está ahí" para reforzar al Sevilla, debido al preacuerdo para ficharlo existente con Independiente del Valle, pero incidió en que "para que se convierta en jugador del Sevilla debe cumplir una serie de condicionantes" que hoy no se dan debido a la grave lesión que sufrió en marzo, si bien no descartó su fichaje.

Del mismo modo, el director deportivo informó sobre las "conversaciones para renovar" al delantero chileno Alexis Sánchez, en las que "la intención de las dos partes es llegar a un acuerdo" para que siga junto al portero griego Odysseas Vlachodimos, quien "ha tenido un gran rendimiento" en su año de cesión, pero "pertenece al Newcastle y hay que respetar ese contrato".

Navarro alabó al entrenador Luis García Plaza, quien "está totalmente implicado en la planificación", pues mantiene "un contacto permanente" con él, algo que considera "lógico" debido a que "es el responsable de que los futbolistas rindan en el terreno de juego".

Por último, el técnico sevillista aclaró que "el Elche tiene una opción de compra por" los jugadores cedidos Adrià "Pedrosa y Rafa Mir" válida "hasta el 30 de junio", si bien "todavía no se ha pronunciado sobre su intención de ejercerla".