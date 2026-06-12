La panadera y el librero que anunciaron la selección de todos los españoles

Ganaderos, pescadores, bomberos, taxistas, médicos, jueces... humanizaron la selección española. Una panadera, Carmen; y un librero, Javier, narran a EFE la intrahistoria de un anuncio que ha pasado a la memoria del fútbol español.

La estrategia diseñada era clara: ilustrar que la selección española "es el equipo de todos". Lejos de las tradicionales e institucionales ruedas de prensa del seleccionador, la codiciada lista para el Mundial fue revelada por una representación viva de la sociedad. Todos los oficios entraron en acción. La selección fue arropada por el rostro de trabajadores cotidianos, cuyo impacto social y emocional perdura mientras el país respira el ambiente mundialista.

Su trascendencia ha sido de gran calado. La campaña rozó los 5.600 millones de impactos a través de los distintos medios y canales de comunicación de todo el mundo y alcanzó una valoración económica total que supera los 45 millones y medio de euros, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Bárbara Escamilla es responsable de la panadería madrileña Panic, situada en la zona de Conde Duque en Madrid. Es una de las panaderías de mayor fuste de la ciudad.

Su trayectoria personal añade una enorme profundidad a esta iniciativa: tras ejercer durante quince años como periodista especializada en cine, decidió abandonar las redacciones al desencantarse con la deriva y "las líneas rojas" que cruzaban las direcciones de los medios.

Buscando una verdad tangible, encontró su refugio en el obrador de masa madre que había iniciado su exmarido. Allí descubrió "algo muy honesto", algo que "podía defender". Por ello, afirma con absoluta pasión: "Yo con esto al fin del mundo".

Su aparición en el histórico vídeo fue un giro mágico del destino. Los productores entraron a su local en plena jornada de trabajo y, aunque esperaba un trámite rápido, terminó rodando casi dos horas entre hornos, leyendo decenas de nombres a cámara sin conocer la lista definitiva.

Para Bárbara, el triunfo sostenido de esta campaña radica en su poderoso mensaje social, ya que llegó en un momento de aguda polarización en múltiples sectores para apostar "por esa parte que nos une".

Con una sensibilidad única, equipara la labor de la selección con su propio oficio artesanal: el tiempo del diseño de juego y entrenamiento se asemejan "a lo que tarda un pan en formarse y salir del horno ya para ganar".

En esa misma sintonía conmovedora se encuentra Javier, un apasionado librero que a día de hoy todavía procesa la emoción de haber anunciado a los defensas de la selección.

La productora lo sorprendió a las diez y cuarto de la noche, a punto de cerrar en local en el que trabaja en la Plaza de Olavide en Madrid, buscando visibilizar esos oficios "que levantan el país el día a día".

Javier, quien llegó a leer unos cuarenta nombres de una extensa prelista de posibles convocados, sigue viviendo la resaca de aquel momento mágico.

"Salgo ahí como en representación de todos los libreros de España, que es una cosa que me parece completamente surrealista", confiesa, aún sorprendido de que días después lo sigan reconociendo sus clientes en plena Feria del Libro.

La ilusión de Javier se mantiene intacta y conecta con la memoria colectiva del triunfo de 2010, soñando ahora con que Yeremy Pino, el nombre que le tocó nombrar, les dé la victoria "en el minuto 115 de la prórroga de la final".

A través de esta inédita y hermosa jugada publicitaria que se niega a caducar, la selección española afronta el Mundial impulsada no solo por sus estrellas, sino por la fuerza incansable de la gente trabajadora que, como Bárbara y Javier, amasan y escriben la historia diaria de un país.