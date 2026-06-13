El argentino Martín Anselmi, nuevo entrenador el Elche

Martín Anselmi (Buenos Aires, 1985) firma por una temporada por el Elche "con una campaña adicional vinculada al cumplimiento de objetivos", tal y como explicó la entidad, que remarcó la idea de "juego posicional" que ha definido hasta ahora la "trayectoria" del técnico, del que espera que dé "continuidad" al proyecto.

Tras formarse en las categorías inferiores de varios equipos de su país, entre sus primeros proyectos profesionales destacó su paso por el Independiente del Valle de Ecuador, con el que la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericanaante Flamengo en Maracaná, entre otros títulos, y compitió en la Copa Libertadores. También su etapa en el Cruz Azul mexicano.

En 2024 dio el salto a Europa para dirigir al Oporto, al que entrenó entre enero y mayo y con el que además de la liga portugueda estuvo en la Liga Europa y el Mundial de clubes. En los 21 partidos que dirigió al equipo luso sumó diez triunfos y seis empates.

Su última etapa antes de recalar en el Elche la ha desarrollado en Botafogo, en el fútbol brasileño, al que ha dirigido seis encuentros y con el que ha ampliado su recorrido en el ámbito sudamericano.

"El técnico argentino ha desarrollado equipos con personalidad y una propuesta ofensiva reconocible, una línea que encaja con la voluntad del club de seguir construyendo un proyecto competitivo y atractivo para la afición franjiverde en una Primera División cada vez más exigente", señaló el Elche en su comunicado.

El banquillo franjiverde estaba libre después de que el técnico Eder Sarabia, tras asegurar el equipo su permanencia en Primera División, renunciara a seguir al frente del equipo la próxima campaña.