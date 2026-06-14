Beccacece: "Es el comienzo y hay que seguir trabajando"

Beccacece, nacido hace 45 años en Rosario, afirmó que su equipo lo entregó todo, generó muchas oportunidades de gol que hubieran cambiado la historia adversa de hoy y conserva sus opciones intactas.

"En el segundo tiempo ajustamos lo que teníamos que ajustar y teníamos controlado para sacar, al menos, un empate", expresó al término del partido del Grupo E que deja a la Tri sin puntos, al lado de Curazao, y con Alemania y Costa de Marfil como líderes.

El seleccionador de Ecuador admitió que el encuentro, muy físico, pasó factura a varios de sus jugadores, que terminaron desgastados o con molestias musculares al término del partido jugado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia ante unos 68.274 espectadores.

"Hicimos un gran desgaste ante un gran rival. El resultado final no era el que queríamos, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando", puntualizó.

El preparador rosarino destacó después en rueda de prensa "el dolor de una derrota injusta" y consideró que en el primer tiempo su equipo puso a los marfileños contra las cuerdas pero que fue incapaz de concretar las ocasiones claras que dispuso (los sudamericanos golpearon dos veces el travesaño), permitiendo que 'Los elefantes' sintieran que seguían "con vida" en el partido.

"Nos faltó el acierto, pero no puedo reprochar la entrega de los futbolistas", subrayó Beccacece, que insistió en que sus jugadores estuvieron hoy "realmente muy comprometidos y muy conectados" en el terreno de juego.

"Estoy agradecido al grupo de futbolistas y me siento en deuda con la gente, porque no le pudimos dar una alegría", añadió el argentino en referencia a los miles de ecuatorianos que poblaron hoy las gradas del Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde la inmensa mayoría de los más de 68.000 aficionados presentes lució de amarillo para apoyar a la Tri.