Gobierno francés presentará una ley contra la violencia tras incidentes del triunfo de PSG

El texto, según anunció este domingo el primer ministro, Sébastien Lecornu, en un mensaje en la red social X, buscará "que los autores asuman directamente el coste de los daños causados en el espacio público".

"Hoy en día, en una multitud violenta, cada uno suele aprovecharse del anonimato del grupo. Los daños son colectivos, pero las reparaciones rara vez corren a cargo de quienes han participado en ellos. Por lo tanto, son los contribuyentes quienes pagan, o los asegurados a través de sus pólizas de seguro", declaró.

No es algo "aceptable", escribió, especialmente en un momento de ajuste para las arcas públicas, y con la nueva ley "cualquier persona que participe en una concentración violenta en la que se produzcan daños podrá verse obligada a contribuir civilmente a su reparación".

"Un principio sencillo: cuando se participa en un acto de violencia colectiva, hay que asumir individualmente las consecuencias. Esta contribución podrá adaptarse a las posibilidades económicas de cada uno, incluso en forma de pagos modestos repartidos a lo largo del tiempo", detalla el mensaje.

También se podrán confiscar las prestaciones sociales, sin poner en peligro el modo de vida de las personas afectadas.

Para Lecornu, esta legislación tiene una "vocación educativa", ya que aun en los casos en los que la sanción sean pequeñas sumas de dinero cada mes durante un largo periodo, "permite recordar de manera concreta que todo acto de destrucción comprende una responsabilidad".