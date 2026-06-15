Abde abandona la concentración de Marruecos para iniciar su rehabilitación en Francia

Abde padece un esguince en el ligamento lateral interno de la citada articulación que comenzará a tratarse con el doctor Christophe Baudot, un especialista en rodilla con clínica traumatológica en Lyon al que la Federación Real Marroquí de Fútbol solicitó el diagnóstico de la lesión del atacante bético.

Fuentes cercanas al club verdiblanco informaron a EFE de que el futbolista pasará unos días de vacaciones en Elche (este de España), donde reside su familia, y se trasladará a finales de esta semana a Francia para iniciar su rehabilitación antes de incorporarse a la pretemporada del plantel que adiestra el chileno Manuel Pellegrini.

Abde, de 24 años, ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Pellegrini en la recién concluida temporada, ya que, a pesar de estar más de un mes en la Copa de África, ha participado en 43 encuentros oficiales en los que ha marcado 15 goles y ha repartido 9 asistencias.