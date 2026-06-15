El Birmingham City ejerce la opción de compra de 7 millones por el colombiano Jhon Solís

El Girona pagó alrededor de cinco millones al Atlético Nacional por el fichaje de Solís en verano de 2023, pero el centrocampista colombiano no consiguió hacerse un hueco en los esquemas de Míchel Sánchez y en invierno salió cedido a la segunda división inglesa.

En esta segunda mitad de la temporada, ha disputado diecisiete partidos en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, y uno en la FA Cup, superando los 1.200 minutos.

El Girona ingresará unos 7 millones de euros por la venta de Solís y se reserva un 20% de un futuro traspaso, según han confirmado a EFE fuentes de la negociación.

Solís, de 21 años, se despide así definitivamente del club catalán tras haber sumado 61 partidos entre todos los torneos (49 en LaLiga EA Sports, 7 en la Copa del Rey y 5 en la Liga de Campeones), pero en solo 15 ocasiones fue titular.

El comunicado del Girona destaca que llegó como "una apuesta de futuro gracias a su gran potencial físico y a su calidad en el centro del campo" y agradece "su profesionalidad, dedicación y compromiso".