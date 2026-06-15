El Instituto Cervantes celebra que la FIFA incluya el español en las ruedas de prensa

En declaraciones remitidas a los medios, García Montero se ha referido a la decisión que ha adoptado este lunes la FIFA, que finalmente permitirá que se hagan preguntas en español e incluirá este idioma en la traducción de todas las conferencias de prensa del Mundial.

La polémica surgió cuando jugadores como el marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Vinicius o el neerlandés Frenkie de Jong no pudiesen responder en español en su comparecencia oficial previa a sus partidos.

"Celebramos que la FIFA haya reconsiderado su postura porque se había quedado fuera de juego. El español es un idioma de referencia internacional y además es lengua oficial en México, uno de los países que organizan el Mundial. Asimismo, hay más de 60 millones de personas de origen hispano en los Estados Unidos, de los cuales más de 43 millones declaran que su lengua materna es el español", ha recordado García Montero, que añade: "No tenía sentido ninguno esa postura".

El director del Instituto Cervantes ha considerado que además de la importancia del español como idioma, "el fútbol español lleva mucho, mucho tiempo metiendo goles y era muy triste que la FIFA se metiera un gol en la propia portería".