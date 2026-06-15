España domina y empata 0-0 al descanso contra Cabo Verde

Atlanta (EE.UU.), 15 jun (EFE).- La selección española manejó la posesión del balón y el ritmo de toda la primera parte, con hasta cuatro ocasiones en el tramo final, una de ellas al larguero, pero sin goles frente a Cabo Verde, con la que empata 0-0 al descanso de su partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026.