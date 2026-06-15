Klose pronostica que su récord de goles se romperá en este Mundial

"Cuento con que mi récord se rompa en este torneo. Con el aumento de equipos hay más partidos y con ello más posibilidades de marcar goles y creo que Argentina y Francia llegarán lejos", dijo Klose en una entrevista con el diario "Süddeutsche Zeitung".

"No tengo nada en contra, los récords están para romperlos y por mi que lo haga Messi. Siempre he sido un gran "fan" de Messi, Messi es un genio. Y también le tengo mucho aprecio al seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

Klose y Lionel Scaloni fueron compañeros en el Lazio y entre los dos, según el exinternacional alemán, ha quedado una relación de amistad.

Messi ha marcado 13 goles en campeonatos del mundo con lo que está a tres de igualar el récord de Klose. Mbappé, por su parte, tiene 12 goles mundialistas en su cuenta personal.