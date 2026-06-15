Las ocasiones sin gol de Ferran, la insistencia de Pedri y el impulso de Lamine Yamal

Unai Simón (6): Es el portero de Luis de la Fuente. Ya lo fue antes de Luis Enrique Martínez. El titular en el Mundial 2026, como antes lo fue en dos Eurocopas y en Qatar 2022. Joan García y David Raya, en el banquillo. Sólo necesitó una parada frente a Cabo Verde, ya en el tramo final. Fue a sus manos. En el resto del choque sólo le bastó para estar atento, poner el balón en marcha y sostener la concentración todo el duelo.

Marcos Llorente (5): El inicio del Mundial lo confirmó como el lateral derecho titular de España, por delante de Pedro Porro. No subió tanto como acostumbra en el Atlético de Madrid, más contenido, menos presente y sorpresivo por el lado diestro. Se entendió bien con Ferran Torres. Fue de menos a más. Le faltó crear más juego de ataque.

Cubarsí (6): A sus 19 años, el central entró en juego en el Mundial desde el once inicial. Atento, solvente, sin demasiado trabajo, muchas veces en campo contrario con toda la posesión que manejó España, se mostró seguro cuando debió saltar o correr para atrás. También rebuscó el gol con un tiro desde lejos, demasiado desviado.

Laporte (6): Por si había alguna duda en algún contragolpe, el central impuso su dominio desde los primeros instantes, en las pugnas iniciales. Manejó bien casi todos los balones largos que lo pusieron a prueba. También dispuso de un remate de cabeza parado por Vozinha al borde del descanso.

Cucurella (7): Recién fichado por el Real Madrid, que anunció este mismo lunes su contratación hasta 2032, y debutante en el Mundial, fue una de las mejores soluciones ofensivas de España contra el repliegue de Cabo Verde. Sus subidas alimentaron de ocasiones a su equipo, a la espalda de su defensa. La más clara procedió de sus botas, con el centro que Ferran Torres estrelló contra el larguero en la primera parte del choque.

Ferran Torres (5): Un mes y medio sin competir de Lamine Yamal abrió un espacio en el once por la derecha. Ahí jugó Ferran Torres. Suyas fueron las mejores ocasiones de España. No tuvo puntería. La más clara, en el minuto 40, la estrelló contra el larguero con todo a favor. Antes remató demasiado flojo en otra oportunidad. Luego tampoco encontró el gol en dos más. No tuvo efectividad. Se sintió más cómodo por dentro que por fuera.

Rodri (6): Capitán, referencia, medio centro, dueño del ritmo, fue capaz de hallar la mejor fórmula en el primer tiempo para crear ocasiones, con los centros diagonales hacia Cucurella a la espalda de la defensa de Cabo Verde. Bien. Sin alardes.

Fabián (5): No tuvo la precisión de otras ocasiones. Ni en la distribución ni en la transición ni en el remate sobre la portería lo contraria. Lo intentó de todo y casi desde todos los lugares, pero no fue su mejor encuentro. Es una pieza esencial para De la Fuente. Falló un gol claro de cabeza en un centro de Pedri.

Gavi (5): La sorpresa del once. Todo el mundo intuía a Álex Baena. Finalmente, fue Gavi el elegido. Una demostración de la convicción que tiene en él Luis de la Fuente. Le faltó profundidad por el perfil izquierdo durante toda la primera parte. Sacrificado en defensa, le faltó en inspiración de medio campo hacia adelante.

Pedri (7): El centrocampista fue la pieza que mejor entendió el juego. En defensa marcó la presión, en ataque fue la brújula por la que transitar hacia el ataque. Entre líneas, pero lejos de la base de construcción, lo liberó De la Fuente ahí para el último pase, la acción diferencial, la jugada definitiva. Su pase a Fabián Ruiz originó una gran ocasión, Fue amonestado en los instantes finales tras cortar un contragolpe. Terminó exhausto.

Oyarzabal (5): En su estreno en el Mundial, después de una racha de ocho goles en los últimos seis encuentros de la selección, el máximo goleador de la era Luis de la Fuente se quedó sin batir la portería contraria. Su cabezazo en el minuto 39 fue la mejor ocasión. Voló Vozinha para palmearla a saque de esquina. Luego falló otro testarazo. También dispuso de una de las últimas ocasiones, salvada por un defensa.

Mikel Merino (5): Uno de los dos primeros cambios de De la Fuente. Entró en lugar de Fabián en el minuto 70, con 0-0 en el marcador. Se incrustó en el medio campo, pero no pudo cambiar el encuentro. Tampoco tuvo ningún remate de gol.

Lamine Yamal (6): La afición lo recibió con expectación. Sin competir desde el pasado 22 de abril, figura absoluta de la selección española, su entrada fue un impulso para España. Líder natural, asumió el balón de inmediato. No logró tampoco batir la portería contraria ni generar la ocasión del gol del triunfo. Insistió e insistió.

Dani Olmo (7): Su entrada por Ferran Torres en el minuto 81 también alimentó la esperanza ofensiva de España. Un pase suyo, con un fantástico control anterior, creó la última ocasión de Oyarzabal, salvada por la defensa rival.

Nico Williams (s.c.): Jugó el último tramo, en el campo desde el minuto 87, tras un mes sin jugar, desde su lesión del pasado 11 de mayo.