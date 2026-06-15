Panamá inicia la cuenta regresiva para su estreno en el Mundial 2026 ante Ghana

El conjunto dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen realizó una práctica de menor intensidad, enfocada en los últimos ajustes tácticos antes del encuentro del miércoles en el Toronto Stadium, en el que los centroamericanos buscarán comenzar con buen pie su segunda participación en una Copa del Mundo.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepatu) indicó en un comunicado que la principal noticia positiva de la jornada volvió a ser la evolución del centrocampista Adalberto Carrasquilla, una de las piezas clave del equipo panameño. El jugador continuó trabajando con balón junto al resto del grupo.

Antes del entrenamiento, los defensores Andrés Andrade y Carlos Harvey comparecieron ante los medios y coincidieron en señalar la concentración defensiva como uno de los factores determinantes para afrontar el compromiso ante la selección africana.

Andrade destacó el trabajo realizado durante la concentración y la confianza del grupo en el plan preparado por Christiansen.

"El grupo está muy enfocado. Sabemos lo que tenemos que hacer el miércoles. Estamos conscientes de que no va a ser un partido fácil, pero hemos venido entrenando muy bien con el profesor, siguiendo sus indicaciones y sabemos por dónde podemos hacerle daño a Ghana", señaló el defensa del LASK austríaco.

El zaguero insistió además en la importancia de mantener la portería a cero ante un rival con notable capacidad física y velocidad.

"Si mantenemos el cero atrás, tenemos grandes posibilidades de obtener un buen resultado", añadió.

Por su parte, Harvey, jugador del Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), subrayó la necesidad de extremar la atención frente a las características del conjunto ghanés.

"Hay que estar muy concentrado, hay que estar muy atento. Sabemos la velocidad que tiene Ghana, son jugadores muy rápidos, muy fuertes. Es un buen equipo y hay que estar concentrados porque vamos a tener nuestras oportunidades", afirmó.

La sesión concluyó con ejercicios recreativos de fútbol-tenis, dentro de una planificación diseñada para reducir las cargas físicas y llegar en las mejores condiciones posibles al estreno mundialista.

Panamá realizará este martes su último entrenamiento en el campamento base de Nottawasaga antes de trasladarse a Toronto, donde quedará concentrada en su hotel oficial.