Periodistas franceses denuncian encarcelamiento de su colega Christophe Gleizes en Argelia

Antes de comenzar las ruedas de prensa previas al debut de la selección francesa de fútbol, que darían Didier Deschamps y N'golo Kanté, decenas de periodistas franceses alzaron bufandas rojas y blancas con el lema de 'Free Glizes' ('Liberad a Gleizes', en inglés) en denuncia de su encarcelamiento.

Christophe Gleizes, colaborador francés de las revistas So Foot y Society, fue detenido en mayo de 2024 mientras realizaba reportajes sobre fútbol en Argelia y fue condenado a siete años de prisión en 2025, por cargos de apología al terrorismo y por posesión de propaganda dañina para los intereses nacionales argelinos.

"Su única culpa es haber hecho su trabajo. Él, su familia y todos nosotros pedimos ahora mismo al presidente argelino que lo libere, porque esto es especialmente injusto", proclamó a EFE Vincent Duluc, portavoz de la Asociación Francesa de Periodistas Deportivos (UJSF, por sus siglas en francés).

Duluc pidió que los presidentes argelinos "muestren algo de humanidad".

El pasado 10 de junio, la FIFA emitió una acreditación oficial para que Gleizes pudiera cubrir el Mundial, un gesto en principio simbólico.

"Él ha sido acreditado para el Mundial. Llevo colgada al cuello la acreditación con su nombre. Tendrá un asiento mañana en el partido, también habrá un espacio reservado en las gradas. Esperamos que pueda estar con nosotros antes de que termine el Mundial", concluyó el vocero de la UJSF.

Entre los temas sobre los que trabajaba Glazes, figuraba el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, grupo considerado terrorista por Argel.

Desde su arresto, las autoridades francesas han pedido -en reiteradas ocasiones- su liberación, sin recibir respuesta favorable por parte de Argelia.

Francia debuta el 16 de junio en Nueva Jersey contra Senegal y Argelia hará lo propio en Kansas City ante Argentina, vigente campeona del mundo.