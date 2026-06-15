Suecia saca músculo con Isak y Gyokeres

Fue un festival goleador para el seleccionado sueco, que destrozó a Túnez en Monterrey con doblete de Yasin Ayari y goles de Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg.

Suecia firmó la segunda mejor goleada de su historia y la primera desde 1938, cuando arrollaron 8-0 a Cuba en el Mundial organizado por Francia.

En la lista de victorias más abultadas de Suecia en un estreno mundialista figuran también un 3-0 a México en 1958, un 3-2 a Argentina en 1934 y un 3-2 a Italia en 1950.

El seleccionado dirigido por el británico Graham Potter llegó a este Mundial con grandes ambiciones y un equipo joven que ya pasó página tras el adiós de Zlatan Ibrahimovic.

Lo hizo de la mano de dos delanteros que compiten en la elite de la Premier League com Gyokeres e Isak, delanteros respectivamente del Arsenal y del Liverpool.

Gyokeres llega a la Copa de Mundo tras marcar catorce goles en la Premier League ganada con el Arsenal, y también alcanzó la última final de la Liga de Campeones, perdida contra el París Saint Germain.

El delantero sueco, de 28 años, fue pagado más de 60 millones de euros tras anotar 39 goles en la liga portuguesa con el Sporting.

Isak, de 27 años, se incorporó al Liverpool el pasado verano procedente del Newcastle, a cambio de 145 millones de euros. Su primer año en Anfield no fue de los mejores y solo metió tres goles en la Premier League.

La victoria por 5-1 de Suecia ante Túnez provocó este lunes el despido del seleccionador Sabri Lamouchi.

Lamouchi, que llegó al cargo en enero de 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, también despedido tras la eliminación en la Copa África, ha dirigido a los Leones de Cartago en tan solo cinco partidos, con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas.

El técnico admitió la mala imagen que dio su equipo en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Suecia. "Ha sido una derrota difícil, dolorosa. Empezar la competición con una derrota tan dura es realmente difícil", dijo.