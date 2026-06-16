Fútbol Internacional
16 de junio de 2026 a la - 11:45

Argentino Anselmi llega a Elche y se incorpora a la planificación deportiva del equipo

Imagen sin descripción

Elche (Alicante, España), 16 jun (EFE).- El argentino Martín Anselmi, nuevo entrenador del Elche, equipo de la Primera división española de fútbol, llegó este martes a la localidad de la provincia de Alicante para incorporarse desde este momento a la planificación deportiva del primer equipo.

Por EFE

El preparador argentino, de 40 años, toma el relevo en el Elche de Eder Sarabia, quien tras lograr el ascenso a Primera y la permanencia en la máxima categoría decidió romper su contrato para tomarse un descanso por motivos personales.

Anselmi, que afrontará su primera aventura en la competición española, conocerá en las próximas horas las instalaciones del club y el estadio Martínez Valero; y será presentado ante los medios de comunicación esta misma semana, según informó el Elche.

El entrenador argentino trabajará junto al propietario del Elche, Christian Bragarnik. el director general, Pedro Schinocca, y el director deportivo, Pepe Contreras, para ultimar los detalles de la planificación de la plantilla y la programación de la próxima pretemporada.