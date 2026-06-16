Argentino Anselmi llega a Elche y se incorpora a la planificación deportiva del equipo

El preparador argentino, de 40 años, toma el relevo en el Elche de Eder Sarabia, quien tras lograr el ascenso a Primera y la permanencia en la máxima categoría decidió romper su contrato para tomarse un descanso por motivos personales.

Anselmi, que afrontará su primera aventura en la competición española, conocerá en las próximas horas las instalaciones del club y el estadio Martínez Valero; y será presentado ante los medios de comunicación esta misma semana, según informó el Elche.

El entrenador argentino trabajará junto al propietario del Elche, Christian Bragarnik. el director general, Pedro Schinocca, y el director deportivo, Pepe Contreras, para ultimar los detalles de la planificación de la plantilla y la programación de la próxima pretemporada.